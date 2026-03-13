Hindustan Hindi News
एडोब के सीईओ शांतनु नारायण 18 साल बाद देंगे इस्तीफा, शेयरों में आया भूचाल

Mar 13, 2026 08:09 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
फोटोशॉप जैसी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी एडोब इंक के शेयरों में गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट तब आई, जब कंपनी ने घोषणा की कि उसके सीईओ शांतनु नारायण 18 साल बाद पद छोड़ देंगे। एडोब के शेयर अब तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और इस साल अब तक इनमें 23% की गिरावट आ चुकी है।

नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया

एडोब के बयान के अनुसार, हालांकि, नारायण तब तक सीईओ पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता। उसके बाद भी वे कंपनी के बोर्ड में चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब एआई के दौर में कंपनी की विकास क्षमता को लेकर संदेह के बादल छाए हुए हैं।

एआई के दौर में चुनौतियां

फोटोशॉप और अन्य क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाने वाली एडोब उन सास कंपनियों में शामिल है जो एआई स्टार्टअप्स की लहर के बीच नए ग्राहक जोड़ने में संघर्ष कर रही हैं। एडोब ने अपनी विशाल मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए अपने क्रिएटिव और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में एआई टूल्स को शामिल किया है। कंपनी ने अपने खुद के एआई मॉडल भी पेश किए हैं, जो बिना कॉपीराइट जोखिम के इमेजरी बनाने में सक्षम हैं।

नारायण के कार्यकाल की उपलब्धियां

नारायण के लगभग दो दशक लंबे सीईओ कार्यकाल के दौरान एडोब का सालान रेवेन्यू लगभग छह गुना बढ़कर 24 अरब डॉलर हो गया है। 2007 के अंत में पद संभालने के बाद से कर्मचारियों की संख्या भी 7,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो गई है। नारायण को सॉफ्टवेयर में पहले सफल बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम देने का श्रेय दिया जाता है, जहां ग्राहकों ने पर्सनल एप्लिकेशन खरीदने के बजाय प्रोडक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया।

नडेला का रिएक्शन

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सीईओ सत्या नडेला ने सोशल नेटवर्क एक्स पर लिखा कि नारायण का "एडोब में शानदार प्रदर्शन" रहा है। फिग्मा इंक के सीईओ डायलन फील्ड, जिसे एडोब ने 2022 में अधिग्रहण करने का प्रयास किया था, ने लिखा कि नारायण "विचारशील, दयालु और एडोब के विजन की खोज में अथक" हैं।

तिमाही नतीजे और भविष्य की संभावनाएं

यह घोषणा एडोब के तिमाही नतीजों के साथ की गई। नारायण ने एक एनालिस्ट कॉल में बताया कि फायरफ्लाई जैसे एआई-फर्स्ट उत्पादों के लिए कंपनी की वार्षिक आवर्ती राजस्व पहली तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में तीन गुना से अधिक हो गई है। मौजूदा तिमाही के लिए एडोब का राजस्व अनुमान 6.43 अरब डॉलर से 6.48 अरब डॉलर के बीच है, जो एनालिस्टों की 6.43 अरब डॉलर की उम्मीदों के निचले स्तर पर है।

(इनपुट: एजेंसीज)

