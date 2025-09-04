Aditya Vision Shares jumped over 7 Percent company chairman sold Stocks worth 300 crore rupee मालिक ने बेचे 300 करोड़ रुपये के शेयर, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप स्टॉक, 5 साल में 19000% से अधिक चढ़ा है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
मालिक ने बेचे 300 करोड़ रुपये के शेयर, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप स्टॉक, 5 साल में 19000% से अधिक चढ़ा है शेयर

आदित्य विजन के शेयर 7% से ज्यादा चढ़कर 494.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। आदित्य विजन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यशोवर्धन सिन्हा ने बुधवार 3 सितंबर को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी में अपनी 5.1% हिस्सेदारी 300 करोड़ रुपये में बेची है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:41 AM
स्मॉलकैप स्टॉक आदित्य विजन लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को रॉकेट सी तेजी आई है। आदित्य विजन के शेयर गुरुवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 494.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आदित्य विजन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यशोवर्धन सिन्हा ने बुधवार 3 सितंबर को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी में अपनी 5.1 पर्सेंट हिस्सेदारी 300 करोड़ रुपये में बेची है। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, सिन्हा ने BSE पर 460.37 रुपये के एवरेज प्राइस पर 32.6 लाख शेयर बेचे हैं। साथ ही, NSE पर इतने ही शेयर 461.04 रुपये के प्राइस पर बेचे हैं।

किसने खरीदे कंपनी के शेयर
एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आदित्य विजन लिमिटेड के 24 लाख शेयर 64.4 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। वहीं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 8.6 लाख शेयर खरीदे हैं। फिलहाल, दूसरे खरीदारों का पता नहीं लग सका है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। जून 2025 तक के डेटा के मुताबिक, यशोवर्धन सिन्हा की आदित्य विजन में 32.6 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। प्रमोटर ग्रुप में वह सबसे बड़े शेयरधारक हैं। कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 53.2 पर्सेंट है। कंपनी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 9.5 पर्सेंट है।

5 साल में 19000% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
आदित्य विजन लिमिटेड (Aditya Vision) के शेयर पिछले 5 साल में 19800 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 2.47 रुपये पर थे। आदित्य विजन के शेयर 4 सितंबर 2025 को 494.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में आदित्य विजन के शेयरों में 243 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 574.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 328.25 रुपये है।

अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
आदित्य विजन लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। आदित्य विजन लिमिटेड ने अगस्त 2024 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा था।

