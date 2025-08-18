रॉकेट बना स्मॉलकैप स्टॉक, 5 साल में 1 लाख रुपये के बना दिए 1.9 करोड़ रुपये

अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2020 को आदित्य विजन लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 1.95 करोड़ रुपये होती।

स्मॉलकैप स्टॉक आदित्य विजन लिमिटेड रॉकेट बन गया है। आदित्य विजन के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 483.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का वॉल्यूम सोमवार को BSE में 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 साल से कुछ कम समय में आदित्य विजन के शेयरों में 19000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 574.95 रुपये है। आदित्य विजन के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 328.25 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 1.9 करोड़ रुपये

आदित्य विजन लिमिटेड (Aditya Vision) के शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 2.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त 2025 को 483.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में इस अवधि में 19375 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2020 को आदित्य विजन के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 1.95 करोड़ रुपये होती। आदित्य विजन लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 6170 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।