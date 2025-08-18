Aditya Vision Share jumped over 13 Percent today company Stock turned 1 lakh rupee into 1 crore and 90 lakh रॉकेट बना स्मॉलकैप स्टॉक, 5 साल में 1 लाख रुपये के बना दिए 1.9 करोड़ रुपये, Business Hindi News - Hindustan
रॉकेट बना स्मॉलकैप स्टॉक, 5 साल में 1 लाख रुपये के बना दिए 1.9 करोड़ रुपये

अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2020 को आदित्य विजन लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 1.95 करोड़ रुपये होती।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:37 PM
स्मॉलकैप स्टॉक आदित्य विजन लिमिटेड रॉकेट बन गया है। आदित्य विजन के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 483.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का वॉल्यूम सोमवार को BSE में 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 साल से कुछ कम समय में आदित्य विजन के शेयरों में 19000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 574.95 रुपये है। आदित्य विजन के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 328.25 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 1.9 करोड़ रुपये
आदित्य विजन लिमिटेड (Aditya Vision) के शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 2.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त 2025 को 483.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में इस अवधि में 19375 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2020 को आदित्य विजन के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 1.95 करोड़ रुपये होती। आदित्य विजन लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 6170 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

10 टुकड़ों में अपने शेयर बांट चुकी है कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी आदित्य विजन लिमिटेड (Aditya Vision) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2024 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। आदित्य विजन लिमिटेड ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। पिछले 4 साल में आदित्य विजन लिमिटेड के शेयरों में 595 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले तीन साल में स्पेशियलिटी रिटेल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के शेयर 287 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयर 109 पर्सेंट उछले हैं।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
