इसी महीने बाजार में उतरी कंपनी, 675 रुपये था शेयर का दाम, अब पहुंचा 1200 रुपये के पार

आदित्य इंफोटेक के शेयर महीने भर से पहले ही 90% से ज्यादा चढ़ गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 675 रुपये था। आदित्य इंफोटेक के शेयर गुरुवार को 1288 रुपये पर बंद हुए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 05:39 PM
सीपी प्लस ब्रांड नेम से वीडियो सिक्योरिटी और सर्वेलंस प्रॉडक्ट्स बनाने वाली कंपनी आदित्य इंफोटेक के शेयर महीने भर से पहले ही 90 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। आदित्य इंफोटेक के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1288 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर दिन के कारोबार के दौरान 1320 रुपये तक जा पहुंचे और 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया। आदित्य इंफोटेक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 जुलाई 2025 को खुला था और यह 31 जुलाई 2025 तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 5 अगस्त को बाजार में लिस्ट हुए।

IPO में 675 रुपये था शेयर का दाम
आदित्य इंफोटेक के आईपीओ में शेयर का दाम 675 रुपये था। एक महीने से कम में कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले 90 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2025 को BSE में 1018 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर तेजी के साथ 1084.10 रुपये पर बंद हुए। आदित्य इंफोटेक के आईपीओ पर 106.23 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 53.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 75.93 गुना दांव लगा।

29% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
आदित्य इंफोटेक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 29.33 पर्सेंट बढ़कर 31.10 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 24.05 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। पहली तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 14.91 पर्सेंट बढ़कर 730.86 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की सेल्स 636.02 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 60.41 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 46.09 करोड़ रुपये था।

