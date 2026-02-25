Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10% चढ़ गया यह शेयर, कंपनी के मालिक बेच रहे 23,55,961 शेयर

Feb 25, 2026 11:57 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि प्रमोटर ग्रुप के तहत हरि खेमका बिजनेस फैमिली ट्रस्ट और ऋषि खेमका करीब 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर 23,55,961 इक्विटी शेयरों की बिक्री 25 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 के बीच या उससे पहले पूरी की जा सकती है।

10% चढ़ गया यह शेयर, कंपनी के मालिक बेच रहे 23,55,961 शेयर

Aditya Infotech Ltd Share: आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार सुबह जोरदार हलचल देखने को मिली। बीएसई पर शेयर 10 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 1,614.50 रुपये पर पहुंच गया। सुबह 9:44 बजे तक बीएसई पर करीब 71.5 लाख शेयरों में कारोबार हुआ, जबकि एनएसई पर 8.7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग दर्ज की गई। उसी समय शेयर करीब 9.35 फीसदी की तेजी के साथ 1,605 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। तुलना करें तो BSE सेंसेक्स सिर्फ 0.59 फीसदी चढ़कर 82,714 के स्तर पर था, यानी कंपनी का शेयर बाजार से कहीं ज्यादा तेजी दिखा रहा था।

क्या है डिटेल

मंगलवार को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि प्रमोटर ग्रुप के तहत हरि खेमका बिजनेस फैमिली ट्रस्ट और ऋषि खेमका करीब 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर 23,55,961 इक्विटी शेयरों की बिक्री 25 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 के बीच या उससे पहले पूरी की जा सकती है। यह कदम न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है। फिलहाल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास 9.04 करोड़ शेयर यानी 76.74 फीसदी हिस्सेदारी है।

ब्लॉक डील की भी चर्चा

इसी बीच बाजार में ब्लॉक डील की भी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमोटर्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज मिलकर करीब 5.8 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस डील का आकार लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। अगर यह सौदा होता है तो शेयर में वॉल्यूम और उतार-चढ़ाव दोनों बढ़ सकते हैं। फिलहाल निवेशक इस संभावित ब्लॉक डील और प्रमोटर हिस्सेदारी में कमी की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें:1 महीने में 190% चढ़ गया यह शेयर, ₹22 भाव, लगातार अपर सर्किट, अब BSE ने चेताया
ये भी पढ़ें:₹21 के शेयर में लगातार अपर सर्किट, 150% चढ़ गया भाव, इस खबर का है असर
ये भी पढ़ें:68 पैसे के शेयर पर रखें नजर, बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी

कंपनी क्या करती है

आदित्य इन्फोटेक दरअसल चर्चित सीपी प्लस ब्रांड की कंपनी है। CP PLUS के जरिए कंपनी देश के सर्विलांस और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बाजार में मजबूत पकड़ रखती है। इसके पोर्टफोलियो में CCTV कैमरे और सुरक्षा समाधान शामिल हैं, जो सरकारी, कॉरपोरेट, रिहायशी और औद्योगिक ग्राहकों को सप्लाई किए जाते हैं। कंपनी का दावा है कि उसके पास देशभर में 30,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर, 1,800 सिस्टम इंटीग्रेटर और 54 ब्रांच ऑफिस व आरएमए सेंटर का नेटवर्क है।

‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत कंपनी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जिसकी क्षमता 20 लाख यूनिट प्रति माह से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा नोएडा में आरएंडडी सेंटर और मानेसर में ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां CCTV हार्डवेयर, फर्मवेयर और साइबर सिक्योरिटी पर काम होता है। कंपनी का कहना है कि उसने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रमोटर हिस्सेदारी में बदलाव और संभावित ब्लॉक डील के बीच शेयर की तेजी कितनी टिकाऊ साबित होती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Stock Return
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,