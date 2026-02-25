10% चढ़ गया यह शेयर, कंपनी के मालिक बेच रहे 23,55,961 शेयर

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि प्रमोटर ग्रुप के तहत हरि खेमका बिजनेस फैमिली ट्रस्ट और ऋषि खेमका करीब 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर 23,55,961 इक्विटी शेयरों की बिक्री 25 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 के बीच या उससे पहले पूरी की जा सकती है।

Aditya Infotech Ltd Share: आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार सुबह जोरदार हलचल देखने को मिली। बीएसई पर शेयर 10 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 1,614.50 रुपये पर पहुंच गया। सुबह 9:44 बजे तक बीएसई पर करीब 71.5 लाख शेयरों में कारोबार हुआ, जबकि एनएसई पर 8.7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग दर्ज की गई। उसी समय शेयर करीब 9.35 फीसदी की तेजी के साथ 1,605 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। तुलना करें तो BSE सेंसेक्स सिर्फ 0.59 फीसदी चढ़कर 82,714 के स्तर पर था, यानी कंपनी का शेयर बाजार से कहीं ज्यादा तेजी दिखा रहा था।

क्या है डिटेल मंगलवार को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि प्रमोटर ग्रुप के तहत हरि खेमका बिजनेस फैमिली ट्रस्ट और ऋषि खेमका करीब 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर 23,55,961 इक्विटी शेयरों की बिक्री 25 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 के बीच या उससे पहले पूरी की जा सकती है। यह कदम न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है। फिलहाल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास 9.04 करोड़ शेयर यानी 76.74 फीसदी हिस्सेदारी है।

ब्लॉक डील की भी चर्चा इसी बीच बाजार में ब्लॉक डील की भी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमोटर्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज मिलकर करीब 5.8 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस डील का आकार लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। अगर यह सौदा होता है तो शेयर में वॉल्यूम और उतार-चढ़ाव दोनों बढ़ सकते हैं। फिलहाल निवेशक इस संभावित ब्लॉक डील और प्रमोटर हिस्सेदारी में कमी की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं।

कंपनी क्या करती है आदित्य इन्फोटेक दरअसल चर्चित सीपी प्लस ब्रांड की कंपनी है। CP PLUS के जरिए कंपनी देश के सर्विलांस और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बाजार में मजबूत पकड़ रखती है। इसके पोर्टफोलियो में CCTV कैमरे और सुरक्षा समाधान शामिल हैं, जो सरकारी, कॉरपोरेट, रिहायशी और औद्योगिक ग्राहकों को सप्लाई किए जाते हैं। कंपनी का दावा है कि उसके पास देशभर में 30,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर, 1,800 सिस्टम इंटीग्रेटर और 54 ब्रांच ऑफिस व आरएमए सेंटर का नेटवर्क है।