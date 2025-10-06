Aditya Birla Lifestyle Share Price jumps 10 percent flipkart selling 7 3 crore share reports Filpkart के 7.3 करोड़ शेयर बेचने की चर्चा के बीच 10% चढ़ा यह लाइफस्टाइल स्टॉक, शेयरों का भाव ₹200 से कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Aditya Birla Lifestyle Share Price jumps 10 percent flipkart selling 7 3 crore share reports

Filpkart के 7.3 करोड़ शेयर बेचने की चर्चा के बीच 10% चढ़ा यह लाइफस्टाइल स्टॉक, शेयरों का भाव ₹200 से कम

Aditya Birla Lifestyle Share Price: आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड के शेयरों में सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल की वजह एक चर्चा है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार फ्लिपकार्ट अपनी पूरी 6 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:04 PM
share Share
Follow Us on
Filpkart के 7.3 करोड़ शेयर बेचने की चर्चा के बीच 10% चढ़ा यह लाइफस्टाइल स्टॉक, शेयरों का भाव ₹200 से कम

Aditya Birla Lifestyle Share Price: आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड के शेयरों में सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल की वजह एक चर्चा है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार फ्लिपकार्ट अपनी पूरी 6 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच रहा है। बता दें, सोमवार को आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयर 143.30 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह स्टॉक 150.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे। इसके बाद कुछ नरमी देखने को मिली। लेकिन आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयर 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी बरकरार रखने में सफल रहे।

ये भी पढ़ें:सातवें आसमान पर पहुंचा सोने-चांदी का भाव, गोल्ड के रेट में ₹2105 का इजाफा

रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनी अपनी 6 प्रतिशत हिस्सेदारी को 950 करोड़ रुपये में बेच रही है। मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से मिली सूचना के आधार पर सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची जा रही है। इसके लिए 130 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। जोकि पिछली क्लोजिंग 136.45 रुपये के लेवल से 5 प्रतिशत सस्ता है। बता दें, फ्लिपकार्ट 7.3 करोड़ शेयर बेचने जा रहा है।

7.24 करोड़ शेयर की खरीद-बिक्री हुई

ब्लॉक डील के डाटा के अनुसार 7.24 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। जोकि कंपनी की हिस्सेदारी 5.93 प्रतिशत के बराबर है। हालांकि, अभी तक शेयरों के खरीदने और बेचने वाले का पता नहीं चल पाया है। आज अबतक 1 करोड़ शेयर एक्टिव ट्रेड में हिस्सा लिए हैं। जोकि 10 डे मूविंग एव्रेज वैल्यूम से 7 गुना अधिक है।

ये भी पढ़ें:वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट, 4% लुढ़का दाम,

आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल

बीते 5 दिनों में आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी आई है। लेकिन 6 महीने से होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 7 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। बता दें, डिमर्जर के बाद कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 167 रुपये पर हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।