Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़aditya birla and LT Finance enter msci index IRCTC out impact on stock will be visible
MSCI इंडेक्स में आदित्य बिड़ला और एलएंडटी फाइनेंस की एंट्री, IRCTC बाहर, शेयर पर दिखेगा असर

संक्षेप:

MSCI Index Latest Updates: एमएससीआई ने बुधवार को घोषणा की कि फरवरी 2026 की समीक्षा में आदित्य बिड़ला कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस के शेयरों को एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। IRCTC के शेयरों को इंडेक्स से हटा दिया गया है।

Feb 11, 2026 08:09 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
MSCI Index Latest Updates: एमएससीआई ने बुधवार को घोषणा की कि फरवरी 2026 की समीक्षा में आदित्य बिड़ला कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस के शेयरों को एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। एमएससीआई ने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के शेयरों को इंडेक्स से हटा दिया गया है। इस प्रकार, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारतीय कंपनियों की संख्या 164 से बढ़कर 165 हो जाएगी। MSCI के इस लेटेस्ट अपडेट का असर आज शेयरों पर दिख सकता है।

भारत के वेट में कोई बदलाव नहीं

इसके साथ ही, फ्लोट एडजस्टमेंट की वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों का वेट इंडेक्स में बढ़ जाएगा। फरवरी के पुनर्संतुलन के बाद, एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत का वेट 14.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा। एमएससीआई ने कहा कि ये समायोजन 27 फरवरी, 2026 के कारोबारी सत्र की समाप्ति के साथ लागू होंगे।

पैसिव फंडों के फ्लो पर असर

ब्रोकरेज फर्म नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुमान के अनुसार, इंडेक्स में शामिल होने के बाद आदित्य बिड़ला कैपिटल में लगभग 257 मिलियन डॉलर और एलएंडटी फाइनेंस में लगभग 238 मिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो होने का अनुमान है। इसके विपरीत, इंडेक्स से बाहर होने के कारण आईआरसीटीसी को लगभग 142 मिलियन डॉलर के आउटफ्लो का सामना करना पड़ सकता है। वेट बढ़ने के कारण ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 172 मिलियन डॉलर का इनफ्लो होने की उम्मीद है।

स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बदलाव

एमएससीआई की फरवरी समीक्षा में एमएससीआई स्मॉलकैप इंडेक्स में भी कई बदलाव देखे गए। इस इंडेक्स में सात भारतीय स्टॉक शामिल किए गए जबकि 34 स्टॉक हटा दिए गए। इस समीक्षा के बाद, एमएससीआई स्मॉलकैप इंडेक्स में भारतीय स्टॉक की संख्या 508 से घटकर 480 रह जाएगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

