बिकने वाली है IPL की आरसीबी टीम? इस बड़े कारोबारी ने खरीदने के दिए संकेत

भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) की चर्चित टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आरसीबी में निवेश के संकेत दिए हैं।

अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा-सही वैल्यूएशन पर @RCBTweets एक शानदार टीम है। इस ट्वीट के बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि अदार पूनावाला आरसीबी को खरीदने के मूड में हैँ। बता दें कि आरसीबी फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियाजियो-नियंत्रित कंपनी) के स्वामित्व में है।

2024 की चैंपियन टीम है आरसीबी आरसीबी साल 2024 की चैंपियन टीम है। बीते सीजन में टीम ने राजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला IPL खिताब जीता था। हालांकि, जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने इस हादसे के लिए RCB को जिम्मेदार ठहराया था, जिससे फ्रेंचाइजी की बिक्री की अटकलें और तेज हो गई थीं।

25-25 लाख रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 25-25 लाख रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। फ्रेंचाइजी ने आरसीबी केयर्स नामक एक नई दीर्घकालिक पहल का भी अनावरण किया, जिसका उद्देश्य निरंतर सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। आरसीबी के अनुसार, यह वित्तीय सहायता शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े होने की दिशा में पहला कदम है।