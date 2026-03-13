Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

युद्ध के बीच अडानी ग्रुप के इस कंपनी का शेयर आज 6% चढ़ा, 4 दिन में 40% की तेजी, आखिर क्या है उछाल की वजह?

Mar 13, 2026 10:59 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Adani Total Gas Ltd Share Price: बाजार में जारी भारी बिकवाली के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

युद्ध के बीच अडानी ग्रुप के इस कंपनी का शेयर आज 6% चढ़ा, 4 दिन में 40% की तेजी, आखिर क्या है उछाल की वजह?

Adani Total Gas Ltd Share Price: बाजार में जारी भारी बिकवाली के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। उस उछाल के बाद अडानी टोटल गैस का शेयर 644 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का शेयर आज 626.05 रुपये के लेवल पर खुला था। बता दें, महज 4 कारोबारी दिन में अडानी टोटल गैस का शेयर 40 प्रतिशत चढ़ चुका है। आइए समझते हैं कि ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध यह स्टॉक इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है?

ये भी पढ़ें:1286% का रिटर्न, राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज का 98% हिस्सा खरीद रही कंपनी

सरकार के इस आदेश का असर

भारत सरकार ने नेचुलर गैस ऑर्डर 2026 का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत गैस का आवंटन जरूरी सर्विसेज को पहले दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के बीच सप्लाई ऑर्डर प्रभावित हुआ है। बता दें, सरकार ने यह आदेश एलपीजी की कमी को देखते हुए जारी किया है।

सरकार के आदेश में कहा गया है कि घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई किए जाने वाले गैस और गाड़ियों के प्रयोग में आने वाले सीएनजी के तौर पर किया जाए। यह आवंटन आदेश फिलहाल अगले 6 महीने के लिए है। आगे गैस की उपलब्धता पर सबकुछ निर्भर करेगा।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 15 गुना सब्सक्रिप्शन, SME IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका

अडानी टोटल गैस ने की सरकार की तारीफ

कंपनी ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। अडानी टोटल गैस ने बताया है कि जारी तनाव की वजह से कुछ गैस सप्लायर्स ने सप्लाई को कम कर दिया है। जिसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीयल कस्टमर की सप्लाई पर असर पड़ा है। कंपनी ने बताया कि सप्लाई घटने की वजह से इंडस्ट्रीयल गैस की उपलब्धता में कमी आई है।

गैस कीमतों में इजाफा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित होने की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में होली के बाद सरकार ने 60 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया था। वहीं, एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 114.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने किया बोनस शेयर का ऐलान, मिलेंगे हर 1 पर 4 शेयर

भले ही आज अडानी टोटल गैस की कीमतों में आज तेजी दर्ज की गई है। लेकिन एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को एक साल में यह स्टॉक महज 1.82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। दो साल में अडानी टोटल गैस के शेयरों की कीमतों में 29 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 16 प्रतिशत टूट चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,