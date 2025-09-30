Adani total gas chief financial officer parag parikh resigns what is reason behind know here अडानी की कंपनी के मैनेजमेंट को झटका, CFO ने अचानक दिया इस्तीफा, Business Hindi News - Hindustan
अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर है। अडानी टोटल गैस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) पराग पारिख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पारिख का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:51 PM
अडानी समूह की गैस सप्लाई कंपनी अडानी टोटल गैस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) पराग पारिख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पारिख का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा-हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पराग पारिख, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। अडानी टोटल गैस ने बताया कि पराग पारिख अब कंपनी छोड़कर अन्य पेशेवर अवसरों की तलाश करेंगे। कंपनी ने कहा कि उनके स्थान पर नए व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी।

कौन है पराग पारिख?

पराग पारिख के पास भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग तीन दशक का अनुभव है। अडानी टोटल गैस में उन्होंने छह साल से अधिक समय तक CFO के रूप में सेवाएं दीं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने वित्तीय प्रबंधन और कारोबारी रणनीतियों में मजबूती हासिल की। अडानी टोटल गैस से पहले, पराग पारिख ने जीएमआर ग्रुप के साथ करीब पांच वर्षों तक काम किया। वहां वह ग्रुप हेड ऑफ फाइनेंस रहे और कंपनी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वित्तीय दृष्टिकोण से दिशा दी।

इससे पहले वह गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और CFO के पद पर भी काम कर चुके हैं। जनवरी 2025 से पराग पारिख FICCI की CFO काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। यह काउंसिल देश के बड़े कॉर्पोरेट CFOs का एक मंच है, जो वित्तीय नीतियों और कारोबारी माहौल पर राय देता है।

पराग पारिख ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कॉमर्स पूरा किया। साल 1997 में उन्होंने मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट (MET लीग ऑफ कॉलेजेज) से फाइनेंस में MBA किया।

शेयर का हाल

शेयर पर रहेगी नजर

पाराग पारिख का इस्तीफा अडानी टोटल गैस के लिए एक अहम घटनाक्रम है। अब कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। इस शेयर की कीमत 625 रुपये के स्तर पर है। मंगलवार को यह एक दिन पहले के मुकाबले 0.71% गिरकर बंद हुआ।

