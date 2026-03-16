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अडानी की कंपनी ने गैस की कीमतों में की भारी कटौती, नए रेट जारी, शेयर के गिरे भाव

Mar 16, 2026 09:56 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Adani Total Gas: अडानी टोटल गैस ने कुछ औद्योगिक ग्राहकों को सप्लाई की जाने वाली अतिरिक्त प्राकृतिक गैस की कीमत में कटौती की है। कुछ औद्योगिक ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत ₹119.90/scm से घटाकर ₹82.95/scm कर दी गई है। नए रेट 16 मार्च से लागू होंगे।

अडानी की कंपनी ने गैस की कीमतों में की भारी कटौती, नए रेट जारी, शेयर के गिरे भाव

अडानी टोटल गैस ने कुछ औद्योगिक ग्राहकों को सप्लाई की जाने वाली अतिरिक्त प्राकृतिक गैस की कीमत में कटौती की है। कुछ औद्योगिक ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत ₹119.90/scm से घटाकर ₹82.95/scm कर दी गई है। नए रेट 16 मार्च से लागू होंगे। इस ऐलान का असर अडानी टोटल गैस के शेयरों पर आज देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में इसमें 3 पर्सेंट से अधिक की गिरावट है। आज अडानी टोटल गैस के शेयर सुबह 588.95 रुपये पर खुले और 604.30 रुपये के हाई तक गए। खबर आने के बाद यह सुबह साढ़े नौ बजे तक 543.05 रुपये तक आ गए।

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एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक अडानी ग्रुप और फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज की ज्वाइंट वेंचर अडानी टोटल गैस ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए सीमा से अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गैस की कीमतों में भारी कटौती की है। अब ये दरें 119.90 रुपए प्रति एससीएम से घटकर 82.95 रुपए प्रति एससीएम हो गई हैं। यह नई दर 16 मार्च 2026 की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है।

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क्या है वजह?

कंपनी का कहना है कि यह संशोधन ग्राहकों को अपस्ट्रीम से मिलने वाली गैस की कम कीमतों का फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। साथ ही, मौजूदा समय में सप्लाई में आई बाधाओं के बावजूद, कंपनी सिस्टम को स्थिर रखने और गैस का बराबर वितरण सुनिश्चित करना चाहती है।

पश्चिम एशिया संकट का असर

दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा था, जिससे भारत में एलएनजी की सप्लाई बाधित हो गई थी। इसी वजह से अडानी टोटल गैस ने पिछले महीने अपने कमर्सियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों से कहा था कि वे अपनी तय मात्रा (कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम) का केवल 40 प्रतिशत गैस ही इस्तेमाल करें। इससे अधिक खपत पर उन्हें स्पॉट मार्केट की ऊंची दरों का भुगतान करना पड़ रहा था।

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किन पर नहीं पड़ा असर?

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि सीएनजी और घरेलू रसोई गैस (पीएनजी-डोमेस्टिक) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अडानी टोटल की करीब 70 प्रतिशत गैस की सप्लाई घरेलू स्रोतों से होती है, जिसका इस्तेमाल सीएनजी वाहनों और घरेलू रसोई में होता है। बाकी 30 प्रतिशत आयातित एलएनजी पर निर्भर है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक ग्राहकों को जाती है।

सरकार ने इस संकट के दौरान गैस आवंटन में प्राथमिकता तय करते हुए सीएनजी और घरेलू पाइप्ड गैस की सप्लाई को पहले स्थान पर रखा था। अब कम कीमतों का यह लाभ सीमा से अधिक खपत करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।

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कंपनी ने यह भी बताया कि वह गेल (इंडिया) लिमिटेड से औद्योगिक ग्राहकों को 80 प्रतिशत गैस सप्लाई के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रही है। अडानी टोटल गैस का कहना है कि वह सप्लाई की चुनौतियों से निपटने और सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, ताकि निर्बाध गैस सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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