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अडानी का धमाका! इन 6 शहरों में बसाएगा नया ‘सुपर सिटी’, ₹20,000 करोड़ का ऐलान

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • अडानी ग्रुप ने मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एयरपोर्ट सिटी विकसित करने के लिए ₹20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की घोषणा की है
  • परियोजना के तहत होटल, मॉल, ऑफिस, मनोरंजन केंद्र और आधुनिक बिजनेस हब बनाए जाएंगे
अडानी का धमाका! इन 6 शहरों में बसाएगा नया ‘सुपर सिटी’, ₹20,000 करोड़ का ऐलान

अडानी ग्रुप ने देश के विमानन और रियल एस्टेट सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 'एयरपोर्ट सिटी' परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना का ऐलान किया है। यह परियोजना भारत के कई बड़े शहरों के हवाई अड्डों के आसपास आधुनिक व्यावसायिक और लाइफस्टाइल हब विकसित करने पर केंद्रित होगी। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि इन शहरों की आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड (AACL) इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाएगी। कंपनी ने बताया कि पहले चरण में मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई में होगा। कंपनी के पास इन दोनों क्षेत्रों में करीब 440 एकड़ जमीन उपलब्ध है और कुल निवेश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा यहीं खर्च किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यह इलाका देश के सबसे बड़े बिजनेस और कमर्शियल हब में बदल सकता है।

'एयरपोर्ट सिटी' का मतलब केवल हवाई अड्डा नहीं होता, बल्कि उसके आसपास ऐसा आधुनिक शहर विकसित करना होता है, जहां होटल, शॉपिंग मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस, मनोरंजन केंद्र, सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थल, रेस्टोरेंट, बिजनेस पार्क और अन्य लाइफस्टाइल सुविधाएं मौजूद हों। इससे यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और निवेशकों को भी फायदा मिलता है।

अडानी ग्रुप का कहना है कि इन परियोजनाओं को शहरों के मेट्रो, सड़क और अन्य परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। कंपनी का उद्देश्य एयरपोर्ट के आसपास ऐसी आर्थिक गतिविधियां विकसित करना है, जो केवल यात्रियों पर निर्भर न रहें, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश का नया केंद्र बनें।

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि एयरपोर्ट केवल यात्रा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके आसपास बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास की संभावनाएं छिपी होती हैं। उनका मानना है कि इन परियोजनाओं से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और संबंधित शहरों का समग्र विकास होगा।

यह मॉडल दुनिया के कई सफल एयरपोर्ट शहरों से प्रेरित है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम शिफोल और दक्षिण कोरिया का इंचियोन एयरपोर्ट ऐसे उदाहरण हैं जहां एयरपोर्ट के आसपास विकसित व्यावसायिक क्षेत्रों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

पर्यावरण के लिहाज से भी यह परियोजना खास मानी जा रही है। कंपनी के अनुसार, सभी एयरपोर्ट सिटी परियोजनाओं को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से "LEED Gold" प्री-सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि इनका डिजाइन ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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अडानी ग्रुप की यह योजना केवल रियल एस्टेट परियोजना नहीं, बल्कि भारत के कई बड़े शहरों को वैश्विक स्तर के आर्थिक और व्यावसायिक केंद्रों में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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