₹1.10 लाख करोड़ का दांव! अडानी ने बढ़ाई हिंडाल्को-वेदांता की टेंशन, मेटल सेक्टर में होगी बड़ी जंग
मुख्य बातें
- गौतम अडानी ने ₹1.10 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत के एल्युमिनियम सेक्टर में बड़ी एंट्री की है
- IHC के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए ओडिशा में विशाल एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा
- इस निवेश से हिंडाल्को और वेदांता के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को चुनौती मिल सकती है
भारत के एल्युमिनियम सेक्टर में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गौतम अडानी का ग्रुप अब सीमेंट और कॉपर के बाद एल्युमिनियम कारोबार में भी बड़ी एंट्री करने जा रहा है। अडानी ग्रुप ने अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) के साथ मिलकर करीब 11.5 अरब डॉलर (लगभग ₹1.10 लाख करोड़) के संयुक्त निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश भारत के मेटल सेक्टर के सबसे बड़े निवेशों में गिना जा रहा है। खास बात यह है कि इस कदम से अब तक एल्युमिनियम सेक्टर पर मजबूत पकड़ रखने वाली हिंडाल्को और वेदांता जैसी दिग्गज कंपनियों को नई चुनौती मिलने की संभावना है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अडानी का उद्देश्य सीधे हिंडाल्को और वेदांता से बाजार छीनना नहीं है। दरअसल, भारत में एल्युमिनियम की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी भी जरूरत के मुकाबले कम है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक होने के बावजूद आज भी बड़ी मात्रा में इसका आयात करता है। ऐसे में अडानी ग्रुप फ्यूचर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेक्टर में बड़ा दांव खेल रहा है।
यह मेगा प्रोजेक्ट ओडिशा में लगाया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडार मौजूद हैं। परियोजना के तहत 40 लाख टन क्षमता की एलुमिना रिफाइनरी, 20 लाख टन क्षमता का एल्युमिनियम स्मेल्टर, 4,000 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट और 10 लाख टन क्षमता वाला डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किया जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट तय समय पर पूरी होती है, तो भारत की मौजूदा एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता में लगभग 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
अडानी ग्रुप का मानना है कि आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में एल्युमिनियम की डिमांड कई गुना बढ़ेगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक, भारत में एल्युमिनियम की खपत FY25 के 55 लाख टन से बढ़कर FY30 तक 85 लाख टन, FY40 तक 1.8 करोड़ टन और FY47 तक 2.8 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप इस सेक्टर को भविष्य का बड़ा अवसर मान रहा है।
अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उसकी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता मानी जा रही है। एल्युमिनियम उत्पादन में बिजली की सबसे अधिक जरूरत होती है और ग्रुप पहले से ही देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों में शामिल है। कंपनी का कहना है कि सस्ती बिजली उपलब्ध होने से उत्पादन लागत कम रहेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा।
हालांकि, हिंडाल्को और वेदांता के लिए फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह चालू होने में करीब 5 साल लग सकते हैं, तब तक दोनों कंपनियां भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं। लेकिन, इतना तय है कि अडानी की एंट्री से भारतीय एल्युमिनियम उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नए निवेश आएंगे और देश की वैश्विक मेटल मार्केट में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है।
अडानी ग्रुप का यह ₹1.10 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ एक नई फैक्ट्री लगाने का फैसला नहीं है, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य पर लगाया गया एक बड़ा दांव है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहती है, तो आने वाले सालों में भारत एल्युमिनियम उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े देशों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।