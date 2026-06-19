Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अडानी की बंगाल में बड़े निवेश की तैयारी, हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाने में क्यों है दिलचस्पी?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Adani Group: कोलकाता में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है
  • ऐसे में हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाकर शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा सकता है, जिससे माल ढुलाई और यातायात दोनों आसान होंगे
अडानी की बंगाल में बड़े निवेश की तैयारी, हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाने में क्यों है दिलचस्पी?

अडानी ग्रुप पश्चिम बंगाल में अपने कारोबार का विस्तार करने की तैयारी में है। समूह की नजर राज्य के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है, जिनमें हुगली नदी के नीचे सुरंग (अंडर-रिवर टनल), पावर डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन और डीप-सी पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि अगर राज्य में पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल नीतियां बनती हैं तो वह बड़े पैमाने पर निवेश करने को तैयार है।

हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाने में क्यों है दिलचस्पी

अडानी ग्रुप के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि कोलकाता में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। ऐसे में हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाकर शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा सकता है, जिससे माल ढुलाई और यातायात दोनों आसान होंगे। उन्होंने कहा कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना अडानी समूह की विशेषज्ञता है और कंपनी इस तरह की परियोजनाओं में काफी रुचि रखती है।

ये भी पढ़ें:US में कानूनी विवाद खत्म...अब विदेश से लोन लेने की तैयारी में अडानी की कंपनी

गौरतलब है कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो सर्विस पहले से संचालित हो रही है। अब सड़क सुरंग की योजना कोलकाता की कनेक्टिविटी को नया आयाम दे सकती है।

बिजली क्षेत्र में भी बढ़ाना चाहता है कारोबार

अडानी समूह पश्चिम बंगाल के बिजली क्षेत्र में भी अवसर तलाश रहा है। कंपनी का मानना है कि बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से प्रतिस्पर्धा और सेवा गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। अधिकारी ने कहा कि यदि सभी कंपनियों को समान अवसर मिलते हैं तो ग्रुप बिजली वितरण कारोबार का भी मूल्यांकन करेगा।

ये भी पढ़ें:अडानी ग्रुप में AI की एंट्री! क्या हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं?

डीप-सी पोर्ट परियोजना पर भी नजर

अडानी समूह ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित डीप-सी पोर्ट परियोजना का अध्ययन कर रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय मंजूरी और केंद्र-राज्य समन्वय जैसी कई चुनौतियां होती हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले प्रस्तावित ताजपुर डीप-सी पोर्ट परियोजना का स्थान बदलकर पूर्वी मिदनापुर जिले के दादनपात्रा क्षेत्र में कर दिया है।

कोलकाता में डेटा सेंटर और पोर्ट कारोबार पहले से मौजूद

अडानी समूह की पश्चिम बंगाल में पहले से मौजूदगी है। कंपनी को हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल के संचालन और रखरखाव का पांच साल का ठेका मिला है। इसके अलावा अडानी ग्रुप सीमेंट कारोबार में सक्रिय है और कोलकाता में एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करने की भी योजना बना रहा है।

ये भी पढ़ें:एलन मस्क स्विट्जरलैंड से भी हुए ज्यादा अमीर, अब केवल 19 देश ही उनसे आगे

22 जून के बजट पर निवेशकों की नजर

पश्चिम बंगाल में नई सरकार 22 जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नई नीतियों का रोडमैप सामने आ सकता है। उद्योग जगत की नजर इस बजट पर टिकी हुई है क्योंकि इससे राज्य में बड़े निवेश का रास्ता खुल सकता है।

इनपुट: PTI

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Adani Group Business News In Hindi Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,