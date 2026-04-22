अंबानी से एक कदम और आगे निकले अडानी, दौलत के साथ अरबपतियों में रुतबा भी बढ़ा
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा अपडेट के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति 95.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। जबकि, मुकेश अंबानी की दौलत 91 अरब डॉलर रह गई है।
दुनिया के अरबपतियों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का रुतबा और बढ़ गया है। यही नहीं, अडानी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से एक कदम और आगे निकल गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में अडानी 18वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। जबकि, अंबानी 20वें स्थान पर हैं। बता दें मुकेश अंबानी को पछाड़ गौतम अडानी अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अरबपति बने हैं।
इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई गिरावट की वजह से अंबानी की नेटवर्थ 16.7 अरब डॉलर कम हो गई। अंबानी का नेटवर्थ 91 अरब डॉलर रह गया है। दूसरी ओर अडानी ग्रुप के शेयर चमकने से अडानी की किस्मत भी चमकी और उनके नेटवर्थ में इस साल 10.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अब अडानी का नेटवर्थ 95.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
200 अरब डॉलर क्लब में कौन-कौन हैं
ब्लूमबर्ग के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल 10 में से 6 की संपत्ति 200 अरब डॉलर से अधिक है। एलन मस्क सबसे ऊपर 654 अरब डॉलर के साथ हैं। लैरी पेज के पास 284 और जेफ बेजोस के पास 270 अरब डॉलर की संपत्ति है। सर्गी ब्रिन के पास 264 और मार्क जुकरबर्ग के पास 237 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। लैरी एलिसन भी 200 अरब डॉलर क्लब में हैं। इनके पास अभी 233 अरब डॉलर की संपत्ति है।
इस साल किन अरबपतियों पर हुई डॉलर की बारिश
इस साल सबसे अधिक डॉलर की बारिश माइकल डेल के ऊपर हुई। साल 2026 में अबतक उनकी दौलत में 36.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इनका कुल नेटवर्थ 177 अरब डॉलर है। इस साल की कमाई के मामले में एलन मस्क भी इनसे पीछे हैं।
एलन मस्क की दौलत में इस साल 34.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। दुनिया के 31वें नंबर के अरबपति इस साल की कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। नाम है, जॉन तु। इस साल इनकी दौलत में 29.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
इस साल सबसे अधिक दौलत गंवालने वाले अरबपति
इस साल सबसे अधिक चोट बर्नार्ड अर्नाल्ट को लगी है। अर्नाल्ट को 43.6 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। वहीं, स्टीव बाल्मर को 19 अरब डॉलर का झटका लगा है। इसके बाद मुकेश अंबानी का नंबर है।
उन्होंने ने 16.7 अरब डॉलर गंवाए। चांगचेंग झाओ कनाडा के हैं और इनकी दौलत इस साल 15.7 अरब डॉलर कम हो गई है। इस साल 10 अरब डॉलर से अधिक की दौलत गंवाने वाले बड़े नामों में लैरी एलिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट भी हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें