अडानी या टाटा, किस पावर कंपनी के शेयर को खरीदना सही...ब्रोकरेज ने बता दिया
Adani Power vs Tata Power: गौतम अडानी समूह और टाटा समूह की पावर कंपनी, दोनों ने ही दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही नतीजों के बाद दोनों कंपनियों के शेयर को लेकर अलग-अलग ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस तय किया है। आइए डिटेल में दोनों शेयरों के बारे में जान लेते हैं।
शेयर का टारगेट प्राइस
अडानी पावर के शेयर अपट्रेंड में हैं। शुक्रवार को बीएसई पर शेयर 152.65 रुपये पर था। यह शेयर 25 फरवरी 2025 को 93.23 रुपये के 52-हफ्ते के निचले स्तर से 65% ऊपर चढ़ गए हैं। यह शेयर सभी शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। JM फाइनेंशियल ने अडानी ग्रुप के इस शेयर पर 177 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। वहीं, मॉर्गन स्टेनली ने अडानी पावर पर 185 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी ओवरवेट राय बनाए रखी है। ग्लोबल ब्रोकरेज ने कहा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक थी। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर पर 187 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि अडानी ने अपने विवादों को सुलझा लिया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है और अपनी ऑपरेटिंग एसेट्स का मुनाफा बढ़ाया है। यह अपनी बैलेंस शीट का इस्तेमाल आकर्षक कीमतों पर एसेट्स खरीदने के लिए कर रहा है। यह कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई एसेट्स भी लगा रहा है।
टाटा पावर के शेयर का हाल
दूसरी ओर, टाटा पावर के शेयरों ने दो हफ्ते में 5.31% रिटर्न को छोड़कर पिछले दो सालों से कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। वर्तमान में टाटा पावर के शेयर 364.85 रुपये पर हैं। ब्रोकरेज नुवामा ने टाटा पावर पर 388 रुपये (पहले 385 रुपये) के टारगेट प्राइस के साथ होल्ड कॉल दिया है। एलारा ने शेयर का टारगेट प्राइस 504 रुपये तय किया है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल ने टाटा पावर स्टॉक पर 429 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ बाय कॉल दिया है, जो पहले 475 रुपये था।