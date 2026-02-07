Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani power vs tata power share price targets after post q3 earnings detail here
अडानी या टाटा, किस पावर कंपनी के शेयर को खरीदना सही...ब्रोकरेज ने बता दिया

अडानी या टाटा, किस पावर कंपनी के शेयर को खरीदना सही...ब्रोकरेज ने बता दिया

संक्षेप:

अडानी पावर के शेयर शुक्रवार को 152.65 रुपये पर बंद हुए। यह शेयर 25 फरवरी 2025 को 93.23 रुपये के 52-हफ्ते के निचले स्तर से 65% ऊपर चढ़ गए हैं। टाटा पावर के शेयरों ने दो हफ्ते में 5.31% रिटर्न को छोड़कर पिछले दो सालों से कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है।

Feb 07, 2026 05:35 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Adani Power vs Tata Power: गौतम अडानी समूह और टाटा समूह की पावर कंपनी, दोनों ने ही दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही नतीजों के बाद दोनों कंपनियों के शेयर को लेकर अलग-अलग ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस तय किया है। आइए डिटेल में दोनों शेयरों के बारे में जान लेते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेयर का टारगेट प्राइस

अडानी पावर के शेयर अपट्रेंड में हैं। शुक्रवार को बीएसई पर शेयर 152.65 रुपये पर था। यह शेयर 25 फरवरी 2025 को 93.23 रुपये के 52-हफ्ते के निचले स्तर से 65% ऊपर चढ़ गए हैं। यह शेयर सभी शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। JM फाइनेंशियल ने अडानी ग्रुप के इस शेयर पर 177 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। वहीं, मॉर्गन स्टेनली ने अडानी पावर पर 185 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी ओवरवेट राय बनाए रखी है। ग्लोबल ब्रोकरेज ने कहा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक थी। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर पर 187 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि अडानी ने अपने विवादों को सुलझा लिया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है और अपनी ऑपरेटिंग एसेट्स का मुनाफा बढ़ाया है। यह अपनी बैलेंस शीट का इस्तेमाल आकर्षक कीमतों पर एसेट्स खरीदने के लिए कर रहा है। यह कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई एसेट्स भी लगा रहा है।

टाटा पावर के शेयर का हाल

दूसरी ओर, टाटा पावर के शेयरों ने दो हफ्ते में 5.31% रिटर्न को छोड़कर पिछले दो सालों से कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। वर्तमान में टाटा पावर के शेयर 364.85 रुपये पर हैं। ब्रोकरेज नुवामा ने टाटा पावर पर 388 रुपये (पहले 385 रुपये) के टारगेट प्राइस के साथ होल्ड कॉल दिया है। एलारा ने शेयर का टारगेट प्राइस 504 रुपये तय किया है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल ने टाटा पावर स्टॉक पर 429 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ बाय कॉल दिया है, जो पहले 475 रुपये था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,