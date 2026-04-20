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अडानी पावर, टाटा पावर, NTPC … शेयर बाजार में चमक बिखरे रहे हैं पावर कंपनियों के स्टॉक

Apr 20, 2026 01:25 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Power Stocks: शेयर बाजार में आज सोमवार पावर स्टॉक्स की धूम है। अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी सहित कई कंपनियों के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंचने में सफल रहे हैं। 

अडानी पावर, टाटा पावर, NTPC … शेयर बाजार में चमक बिखरे रहे हैं पावर कंपनियों के स्टॉक

Power Stocks: पावर कंपनियों के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली है। अडानी पावर, एनटीपीसी, पीएफसी, भेल, टाटा पावर, हिताची एनर्जी, Siemens, Thermax और टोरेंट पावर के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद अडानी पावर और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है।

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इन कंपनियों के शेयरों में 15% की तेजी

जेपी पावर, अडानी एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, जीआरई रिन्यू एनरटेक, रिलायंस पावर, अडानी ग्रीन, रतनइंडिया पावर, ग्लोबस पावर, केपीआई ग्रीन एनर्जी और एनएलसी इंडिया के शेयरों में युद्ध के शुरू होने के बाद 15 प्रतिशत चढ़ चुका है।

पावर स्टॉक्स के शेयरों में तेजी के पीछे की क्या वजह?

गर्मियों का सीजन शुरू होने की वजह से पावर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज के अनुसार देश की इलेक्ट्रिक डिमांड मार्च तिमाही में 425 BU पहुंच गया है। जोकि सालाना आधार पर 1.9 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तिमाही दर तिमाही के आधार पर यह 8 प्रतिशत बढ़ा है।

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2026 में मानसून डिमांड कमजोर रहने की उम्मीद है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिमांड में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार El Nino के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर रहेगा।

टाटा पावर के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (tata power share performance)

आज सोमवार को टाटा पावर के शेयर 428.80 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 437.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। एक साल में टाटा पावर के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में टाटा पावर के शेयरों का भाव 367 प्रतिशत बढ़ा है।

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एनटीपीसी के शेयरों में भी उछाल (NTPC Share performance)

बीएसई में आज स्टॉक 390.10 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 400.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुचने में सफल रहे है। बीएसई में कंपनी का यह 52 वीक हाई है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में यह स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 207.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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