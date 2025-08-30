adani power to develop 800 MW thermal power plant in madhya pradesh for 10500 cr rs share detail here अडानी की इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
अडानी की इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

अडानी पावर को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से 800 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति को लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:14 PM
Adani Power share: गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी पावर लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से 800 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विकसित किया जाएगा। अडानी पावर ने बताया कि कंपनी प्लांट और संबंधित इंफ्रा के लिए 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

अडानी पावर राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत स्थापित की जाने वाली इकाई से बिजली की आपूर्ति करेगी। यह इकाई नियत तिथि से 54 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी।

12 महीनों में चौथा बड़ा ऑर्डर

पिछले 12 महीनों में अडानी पावर को मिला यह चौथा बड़ा बिजली आपूर्ति ऑर्डर है। बता दें कि सितंबर 2024 में कंपनी को अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र राज्य से 6,600 मेगावाट (5,000 मेगावाट सौर और 1,600 मेगावाट तापीय) बिजली आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओआई) प्राप्त हुआ। मई 2025 में कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में एक ग्रीनफील्ड प्लांट से 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला। अगस्त 2025 में कंपनी को बिहार सरकार से राज्य में स्थापित होने वाले एक नए बिजली प्लांट से 2,400 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए लेटर मिला था।

अडानी पावर के शेयर का हाल

बीते शुक्रवार को अडानी पावर के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बता दें कि एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 600.75 रुपये पर था। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 603-583 रुपये के रेंज पर रहा। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। अडानी पावर के शेयर के 52 हफ्ते का लो 430.85 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 684.90 रुपये है। यह दोनों भाव पिछले साल रहा था।

