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अडानी की इस कंपनी ने दिखाया दम, इंफोसिस को मार्केट कैपिटल में पछाड़ा

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अडानी पावर को बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में आईटी सेक्टर की दिग्गज इंफोसिस को पछाड़ दिया है। अडानी पावर शेयर की बात करें तो बुधवार को 1.72% उछलकर 248.75 रुपये पर बंद हुआ।

अडानी की इस कंपनी ने दिखाया दम, इंफोसिस को मार्केट कैपिटल में पछाड़ा

Adani Power share price: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को बड़ी सफलता मिली है। इस कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में आईटी सेक्टर की दिग्गज इंफोसिस को पछाड़ दिया है। बता दें कि अडानी पावर के शेयर ने साल 2026 में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, इंफोसिस के शेयर दबाव में रहे हैं।

अडानी पावर का परफॉर्मेंस

अडानी पावर शेयर की बात करें तो बुधवार को 1.72% उछलकर 248.75 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में शेयर 252.60 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्केट कैपिटल की बात करें 4,79,706.78 करोड़ रुपये है। इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.72 लाख करोड़ रुपये के आस-पास है।

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बता दें कि अडानी पावर ने अब इंफोसिस को पीछे छोड़ते हुए भारत की 11वीं सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इस वजह से पावर स्टॉक्स को बढ़ावा मिला। अडानी पावर के शेयर भी इससे अछूते नहीं रहे। इस स्टॉक में एक हफ्ते में 13% से ज्यादा की तेजी आई और इसने एक साल में 126% का रिटर्न दिया।

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पिछले साल जून में शेयर 105.66 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। साल 2026 में इस शेयर में अब तक लगभग 68% की जबरदस्त तेजी आई है। इस शेयर ने तीन साल में 384% और पांच साल में 1213% की बढ़त देखी है।

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एक साल से इंफोसिस के शेयरों में गिरावट देखी गई है। इस महीने की शुरुआत में IT शेयरों की कीमतें तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि OpenAI द्वारा एक नए AI वेंचर की घोषणा के बाद प्रमुख IT कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से पैदा होने वाले खतरे को लेकर निवेशकों की घबराहट फिर से बढ़ गई थी।

शेयर का परफॉर्मेंस

इंफोसिस के शेयर की बात करें तो पिछली क्लोजिंग 1,167.45 रुपये पर थी। इसके शेयर का इंट्रा-डे हाई 1,167.20 रुपये है। शेयर की क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ 1159.15 रुपये पर हुई। फरवरी 2026 में शेयर 1,727.85 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इंफोसिस के शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,089.10 रुपये है।

इंफोसिस के शेयरों में एक हफ्ते में लगभग 3% और एक साल में 26% की गिरावट आई है। लंबी अवधि की बात करें तो, इस स्टॉक में तीन साल में 12% और पांच साल में 17% की गिरावट दर्ज की गई है।

Deepak Kumar

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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