1511% रिटर्न देने वाले अडानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का हो रहा 5 हिस्सों में बंटवारा, शेयरहोल्डर्स की भी लगी मुहर

Adani Power stock split: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने 5 सितंबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि शेयरहोल्डर्स ने इसकी मंजूरी दे दी है। आज शुक्रवार को अडानी पावर के शेयर 609.90 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था।

5 टुकड़ों में बंट जाएगा यह शेयर अडानी पावर ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। बता दें, कंपनी के बोर्ड ने एक्सचेंज को जून तिमाही के बाद ही इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि, इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? अडानी पावर ने दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट जून तिमाही के दौरान 3385 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 13.5 प्रतिशत कम है। एक साल पहले इसी तिमाही में अडानी पावर का नेट प्रॉफिट 3913 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, रेवन्यू के मोर्चे पर भी अडानी पावर को जून तिमाही में झटका लगा था। अडानी पावर का रेवन्यू अप्रैल से जून के दौरान 14,109 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 5.7 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में अडानी पावर का रेवन्यू 14956 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? लॉन्ग रन में यह स्टॉक अच्छा रिटर्न दिया है। बीते 5 सालों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1511 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2 साल में अडानी पावर के शेयरों में 77 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। हालांकि, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 5.87 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।