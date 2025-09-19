Adani Power Stock Split company Share jumped over 1700 Percent in 5 year 5 टुकड़ों में बंट रहा अडानी का पावर शेयर, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट, 1700% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani Power Stock Split company Share jumped over 1700 Percent in 5 year

अडानी पावर पहली बार अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। अडानी पावर अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर 22 सितंबर को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर होंगे। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 1700% से ज्यादा उछले हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:43 AM
अडानी ग्रुप की पावर कंपनी अडानी पावर पहली बार अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। अडानी पावर अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटने जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटेगी। अडानी पावर के शेयर शुक्रवार 19 सितंबर को 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 686.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 1700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

स्टॉक स्प्लिट का फायदा, आज है आखिरी मौका
अडानी पावर (Adani Power) के स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट सोमवार 22 सितंबर 2025 है। जो निवेशक कंपनी के स्टॉक स्प्लिट का फायदा चाहते हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है। अगर निवेशक आज यानी शुक्रवार को भी अडानी पावर के शेयर खरीदते हैं तो उन्हें शेयर के बंटवारे का फायदा मिलेगा। अडानी पावर ने पिछले दिनों ही अपने शेयर के बंटवारे की घोषणा की थी। अडानी पावर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.96 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग्स 25.04 पर्सेंट है।

5 साल में 1700% से अधिक उछल गए हैं अडानी पावर के शेयर
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के शेयरों में पिछले पांच साल में 1715 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अडानी पावर (Adani Power) के शेयर 18 सितंबर 2020 को 37.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 सितंबर 2025 को 686.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में अडानी पावर के शेयरों में 575 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले दो साल में 80 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो अडानी पावर के शेयर करीब 33 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 432 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 686.95 रुपये है।

