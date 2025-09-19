5 टुकड़ों में बंट रहा अडानी का पावर शेयर, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट, 1700% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

अडानी पावर पहली बार अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। अडानी पावर अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर 22 सितंबर को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर होंगे। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 1700% से ज्यादा उछले हैं।

अडानी ग्रुप की पावर कंपनी अडानी पावर पहली बार अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। अडानी पावर अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटने जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटेगी। अडानी पावर के शेयर शुक्रवार 19 सितंबर को 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 686.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 1700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

स्टॉक स्प्लिट का फायदा, आज है आखिरी मौका

अडानी पावर (Adani Power) के स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट सोमवार 22 सितंबर 2025 है। जो निवेशक कंपनी के स्टॉक स्प्लिट का फायदा चाहते हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है। अगर निवेशक आज यानी शुक्रवार को भी अडानी पावर के शेयर खरीदते हैं तो उन्हें शेयर के बंटवारे का फायदा मिलेगा। अडानी पावर ने पिछले दिनों ही अपने शेयर के बंटवारे की घोषणा की थी। अडानी पावर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.96 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग्स 25.04 पर्सेंट है।