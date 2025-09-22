Adani Power shares jumped 35 Percent in 2 days Adani Group Market Cap crossed 15 lakh rupee 2 दिन में 35% चढ़ा अडानी का पावर शेयर, ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani Power shares jumped 35 Percent in 2 days Adani Group Market Cap crossed 15 lakh rupee

2 दिन में 35% चढ़ा अडानी का पावर शेयर, ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार

अडानी पावर के शेयर दो दिन में 35% उछल गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ अडानी पावर का कवरेज शुरू किया है। अडानी ग्रुप के शेयरों का  संयुक्त मार्केट कैप सोमवार को 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
2 दिन में 35% चढ़ा अडानी का पावर शेयर, ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार

अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन दो कारोबारी सत्र में ही 1.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों का संयुक्त मार्केट कैप सोमवार को 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। बाजार नियामक संस्था सेबी ने हाल में हिंडनबर्ग केस में दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। पिछले दो दिन में अडानी पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अडानी पावर के शेयर दो दिन में 35 पर्सेंट उछल गए हैं। अडानी पावर ने अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा है और ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ कंपनी के शेयरों का कवरेज शुरू किया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। अडानी पावर के शेयरों में सोमवार को 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा है।

दो दिन में 27% चढ़े अडानी टोटल गैस के शेयर
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) दूसरी बड़ी गेनर रही है। अडानी टोटल गैस के शेयर सोमवार को 19 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 780.85 रुपये पर बंद हुए। अडानी टोटल गैस के शेयरों में दो दिन में करीब 27 पर्सेंट का उछाल आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस के शेयरों में भी करीब 12 पर्सेंट की तेजी आई है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2629.95 रुपये पर बंद हुए हैं।

ये भी पढ़ें:महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 25 लाख रुपये, 3 बार बांटे हैं बोनस शेयर

जेफरीज के क्रिस वुड का अंबुजा सीमेंट पर दांव
पिछले हफ्ते इमर्जिंग मार्केट्स इनवेस्टमेंट गुरु जेफरीज के क्रिस वुड ने घोषणा की है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के शेयर खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयर बेचे हैं। अंबुजा सीमेंट्स के अलावा क्रिस वुड के लॉन्ग-ओनली पोर्टफोलियो में पहले से ही अडानी पोर्ट्स (Adani Ports) के शेयर हैं। अडानी पावर के शेयरों को मॉर्गन स्टैनली से बड़ा ट्रिगर मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ पिछले हफ्ते अडानी पावर का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने अडानी पावर के शेयरों के लिए 818 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है।

Business Latest News Share Market Adani Group Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।