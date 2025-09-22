2 दिन में 35% चढ़ा अडानी का पावर शेयर, ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार

अडानी पावर के शेयर दो दिन में 35% उछल गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ अडानी पावर का कवरेज शुरू किया है। अडानी ग्रुप के शेयरों का संयुक्त मार्केट कैप सोमवार को 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन दो कारोबारी सत्र में ही 1.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों का संयुक्त मार्केट कैप सोमवार को 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। बाजार नियामक संस्था सेबी ने हाल में हिंडनबर्ग केस में दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। पिछले दो दिन में अडानी पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अडानी पावर के शेयर दो दिन में 35 पर्सेंट उछल गए हैं। अडानी पावर ने अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा है और ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ कंपनी के शेयरों का कवरेज शुरू किया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। अडानी पावर के शेयरों में सोमवार को 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा है।

दो दिन में 27% चढ़े अडानी टोटल गैस के शेयर

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) दूसरी बड़ी गेनर रही है। अडानी टोटल गैस के शेयर सोमवार को 19 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 780.85 रुपये पर बंद हुए। अडानी टोटल गैस के शेयरों में दो दिन में करीब 27 पर्सेंट का उछाल आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस के शेयरों में भी करीब 12 पर्सेंट की तेजी आई है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2629.95 रुपये पर बंद हुए हैं।