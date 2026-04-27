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52-वीक हाई के करीब पहुंचा ये पावर स्टॉक, 1 महीने में 48% की जबरदस्त उछाल; अभी एंट्री लेने वालों का फायदा?

Apr 27, 2026 04:06 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Adani Power share price: अडानी पावर (Adani Power) के शेयर में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। बढ़त के साथ यह शेयर ₹218.89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल के समय में इस स्टॉक ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और 52-हफ्ते के हाई के करीब बना हुआ है। 

52-वीक हाई के करीब पहुंचा ये पावर स्टॉक, 1 महीने में 48% की जबरदस्त उछाल; अभी एंट्री लेने वालों का फायदा?

अडानी पावर (Adani Power) और टाटा पावर (Tata Power) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को दोनों कंपनियों के शेयर करीब 4% तक उछलकर अपने नए 52-हफ्ते के हाई पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में अडानी पावर (Adani Power) करीब 48% और टाटा पावर (Tata Power) लगभग 20% तक चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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क्यों भाग रहे पावर स्टॉक्स?

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह देशभर में बढ़ती गर्मी है। कई राज्यों में तापमान 40°C से 45°C तक पहुंच चुका है, जिससे बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपॉर्टमेंट (India Meteorological Department- IMD) ने भी कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बिजली की खपत और बढ़ सकती है।

रिकॉर्डतोड़ गर्मी का असर

उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.4°C तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा रहा। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसका सीधा फायदा पावर कंपनियों को मिल रहा है।

El Niño का खतरा और असर

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल मजबूत El Niño बनने की संभावना है। यह एक ऐसी जलवायु स्थिति होती है, जिसमें समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर El Niño मजबूत रहता है, तो बारिश कम हो सकती है और गर्मी लंबी चल सकती है। इससे बिजली की डिमांड भी बढ़ सकती है।

पावर कंपनियों को कैसे होगा फायदा?

पुराना रिकॉर्ड बताता है कि El Niño के दौरान बिजली की मांग में तेज उछाल आता है। जैसे 2015 में मांग 4-5% बढ़ी थी और 2019 में 7-9% तक उछाल देखा गया था। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बनने की संभावना है, जिससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इससे पावर कंपनियों की कमाई में तेजी आ सकती है।

अडानी पावर का शेयर परफॉर्मेंस

अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में 27 अप्रैल को भी मजबूती देखने को मिली है। NSE पर यह स्टॉक ₹218.89 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें करीब 2.81% (₹5.99) की बढ़त दर्ज हुई है। हाल के दिनों में इस शेयर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और 52-हफ्ते के हाई के करीब बना हुआ है। पिछले एक महीने में इसमें तेज रैली देखने को मिली है, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

तेजी से बढ़ती बिजली मांग और मौसम के हालात पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। खासकर अडानी पावर (Adani Power) और टाटा पावर (Tata Power) जैसी कंपनियां इसका सीधा फायदा उठा सकती हैं। हालांकि, यह तेजी मौसम पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी है। देश में बढ़ती गर्मी और संभावित El Niño के कारण पावर सेक्टर में तेजी बनी हुई है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले समय में इन शेयरों में और मजबूती देखने को मिल सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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