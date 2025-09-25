अडानी के इस शेयर का बाउंसबैक, 6% से ज्यादा आई तेजी, 154 रुपये तक गया भाव

अडानी पावर के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। बीएसई पर यह शेयर 6.3 फीसदी चढ़कर 154 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया। ये बाउंसबैक ऐसे समय आया जब पिछले दो कारोबारी दिन में शेयर करीब 21 फीसदी टूट गया था।

Adani Power share: बाजार में बिकवाली के बीच गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पावर के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। बीएसई पर यह शेयर 6.3 फीसदी चढ़कर 154 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया। ये बाउंसबैक ऐसे समय आया जब पिछले दो कारोबारी दिन में शेयर करीब 21 फीसदी टूट गया था। मुनाफावसूली के चलते आई गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी थी लेकिन हालात तेजी से पलटे और बाजार में विश्वास लौटता दिखा। इससे पहले ब्रोकरेज हाउस की सकारात्मक रिपोर्ट, 1:5 रेशयो में स्टॉक स्प्लिट और हिंडनबर्ग मामले में समूह को नियामकीय क्लीन चिट की खबर ने अडानी पावर के शेयर ने रफ्तार दी थी। इस दौरान अडानी पावर का शेयर 35 फीसदी चढ़ गया था। इसके बाद मुनाफावसूली का दौर शुरू हुआ और दो दिन में शेयर 21 फीसदी गिर गया।

अडानी ने शेयरधारकों को लिखा पत्र गौतम अडानी ने बुधवार को शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में बाजार नियामक सेबी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के कारण समूह को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अडानी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आरोपों को खारिज करने से उस लंबी जांच अवधि का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ समूह पर नहीं था बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंचने के सपने देखने वाले भारतीय उद्यमों के साहस को सीधी चुनौती थी।