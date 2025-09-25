अडानी के इस शेयर का बाउंसबैक, 6% से ज्यादा आई तेजी, 154 रुपये तक गया भाव
Adani Power share: बाजार में बिकवाली के बीच गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पावर के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। बीएसई पर यह शेयर 6.3 फीसदी चढ़कर 154 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया। ये बाउंसबैक ऐसे समय आया जब पिछले दो कारोबारी दिन में शेयर करीब 21 फीसदी टूट गया था। मुनाफावसूली के चलते आई गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी थी लेकिन हालात तेजी से पलटे और बाजार में विश्वास लौटता दिखा। इससे पहले ब्रोकरेज हाउस की सकारात्मक रिपोर्ट, 1:5 रेशयो में स्टॉक स्प्लिट और हिंडनबर्ग मामले में समूह को नियामकीय क्लीन चिट की खबर ने अडानी पावर के शेयर ने रफ्तार दी थी। इस दौरान अडानी पावर का शेयर 35 फीसदी चढ़ गया था। इसके बाद मुनाफावसूली का दौर शुरू हुआ और दो दिन में शेयर 21 फीसदी गिर गया।
अडानी ने शेयरधारकों को लिखा पत्र
गौतम अडानी ने बुधवार को शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में बाजार नियामक सेबी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के कारण समूह को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अडानी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आरोपों को खारिज करने से उस लंबी जांच अवधि का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ समूह पर नहीं था बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंचने के सपने देखने वाले भारतीय उद्यमों के साहस को सीधी चुनौती थी।
समूह के वित्तीय प्रदर्शन का भी जिक्र
गौतम अडानी ने पत्र में समूह के वित्तीय प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि समूह का पोर्टफोलियो एबिटा वित्त वर्ष 2023 के 57205 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 89806 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी दो साल में 32,601 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई जो लगभग 57 फीसदी की छलांग है। कंपनी ने इस दौरान 25 फीसदी का दो वर्षीय सीएजीआर दर्ज किया। उन्होंने यह भी बताया कि समूह की ग्रॉस ब्लॉक संपत्ति दो साल में लगभग दो लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। वित्त वर्ष 2023 में यह 4,12,318 करोड़ रुपये थी जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6,09,133 करोड़ रुपये हो गई। यह 48 फीसदी की बढ़त है। पत्र में अहम उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया।