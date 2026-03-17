2 दिन में 7.5% का रिटर्न, अडानी ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक का खूब डिमांड, जानें क्या है वजह
Adani group Stock: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों को भाव इन दो दिनों में 7.5 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है।
Adani group Stock: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों को भाव इन दो दिनों में 7.5 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। इस कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह बड़ा ऑर्डर मिलना और डिमांड में इजाफा होना है।
बीएसई में अडानी पावर के शेयरों का भाव 155.80 रुपये के स्तर पर आज मंगलवार को खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत की तेजी के साथ 157.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
अडानी पावर के शेयरों में तेजी के पीछे दो बड़ी वजह
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी डिस्टीब्यूशन कंपनी से 1600 मेगावाट का काम मिला है। यह सप्लाई कंपनी आने वाले समय में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए करेगी। कंपनी को 25 पावर सप्लाई का काम मिला है। रेगुलेटरी को दी जानकारी के अनुसार कंपनी 5.30 मेगावाट के हिसाब से बिजली बेचेगी।
दूसरी वजह बढ़ती गर्मी है। इस गर्मी को देखते हुए माना जा रहा है कि बिजली की डिमांड में इजाफा होगा।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?
बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.97 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 23 प्रतिशत बढ़ा है। अडानी पावर के शेयरों का भाव 1 साल में 52 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, अडानी पावर का 52 वीक हाई 182.75 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 94.41 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2.99 लाख करोड़ रुपये का है।
तीन साल में अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में 289 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में अडानी पावर के शेयरों का भाव 793 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में अडानी ग्रुप के शेयरों ने पोजीशनल निवेशकों को 2601 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।