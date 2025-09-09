अडानी के इस शेयर ने बनाया रिकॉर्ड, खरीदने की जबरदस्त लूट, एक्सपर्ट बोले- ₹669 पर जाएगा भाव

कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, कंपनी को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (DGPC) से 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का ऑर्डर मिलना। इस परियोजना को अडानी पावर और DGPC मिलकर विकसित करेंगे। इसमें 49:51 के अनुपात में स्वामित्व होगा।

Adani Power Share: अडानी पावर के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। बीते दो दिन में इसमें 6% की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर में आज 2% से अधिक की तेजी देखी गई और यह शेयर 648.30 रुपये पर आ गया। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, कंपनी को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (DGPC) से 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का ऑर्डर मिलना। इस परियोजना को अडानी पावर और DGPC मिलकर विकसित करेंगे। इसमें 49:51 के अनुपात में स्वामित्व होगा। यानी लगभग आधा हिस्सा अडानी पावर और आधा DGPC के पास रहेगा।

52-सप्ताह का रिकॉर्ड वर्तमान में शेयर 9 अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसने 16 सितंबर 2024 को अपना 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹681.30 छुआ था। बता दें कि पिछले एक महीने में अडानी पावर के शेयरों में 12% की तेजी आई है। वहीं, तुलना में, बीएसई सेंसेक्स में केवल 0.56% की बढ़त रही है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई।