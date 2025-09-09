Adani Power share hits 11 month high rallies 6 percent in 2 day taarget price अडानी के इस शेयर ने बनाया रिकॉर्ड, खरीदने की जबरदस्त लूट, एक्सपर्ट बोले- ₹669 पर जाएगा भाव, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, कंपनी को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (DGPC) से 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का ऑर्डर मिलना। इस परियोजना को अडानी पावर और DGPC मिलकर विकसित करेंगे। इसमें 49:51 के अनुपात में स्वामित्व होगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:38 PM
Adani Power Share: अडानी पावर के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। बीते दो दिन में इसमें 6% की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर में आज 2% से अधिक की तेजी देखी गई और यह शेयर 648.30 रुपये पर आ गया। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, कंपनी को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (DGPC) से 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का ऑर्डर मिलना। इस परियोजना को अडानी पावर और DGPC मिलकर विकसित करेंगे। इसमें 49:51 के अनुपात में स्वामित्व होगा। यानी लगभग आधा हिस्सा अडानी पावर और आधा DGPC के पास रहेगा।

52-सप्ताह का रिकॉर्ड

वर्तमान में शेयर 9 अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसने 16 सितंबर 2024 को अपना 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹681.30 छुआ था। बता दें कि पिछले एक महीने में अडानी पावर के शेयरों में 12% की तेजी आई है। वहीं, तुलना में, बीएसई सेंसेक्स में केवल 0.56% की बढ़त रही है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई।

₹6,000 करोड़ का निवेश

कंपनी ने बताया कि इस परियोजना में करीब ₹6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसमें हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना के साथ-साथ उससे जुड़ी अन्य आधारभूत संरचनाओं का भी विकास शामिल है। अडानी पावर ने 5 सितंबर 2025 को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को ‘रिकॉर्ड डेट’ तय किया है। यह रिकॉर्ड डेट शेयरों के सब-डिवीजन / स्प्लिट के लिए होगी। इसमें कंपनी अपने शेयरों का 1:5 अनुपात में विभाजन करेगी। यानी, प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य वाला शेयर अब ₹2 के 5 शेयरों में बंट जाएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के अनुसार, राज्य की डिस्कॉम कंपनियां (DISCOMs) पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के नए टेंडर लाने की तैयारी कर रही हैं। इससे अडानी पावर की अनटाइड कैपेसिटी को मजबूत लाभ मिलने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी पावर पर उनका दृष्टिकोण ‘Buy’ रेटिंग का है और उन्होंने शेयर का टारगेट प्राइस ₹669 प्रति शेयर तय किया है।

