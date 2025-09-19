Adani power share hit 52 week high upside morgan stanley target price is here अडानी के इस शेयर पर मॉर्गन स्टेनली गदगद, 25% से ज्यादा बढ़ सकता है भाव, Business Hindi News - Hindustan
अडानी के इस शेयर पर मॉर्गन स्टेनली गदगद, 25% से ज्यादा बढ़ सकता है भाव

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों पर अडानी समूह और उसके शीर्ष अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। इस बीच, अडानी पावर के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ गए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:29 AM
Adani power share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। इस माहौल के बीच अडानी पावर के शेयर का ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने कवरेज शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टेनली ने शेयर के अभी और बढ़ने का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर 25 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है विदेशी ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस।

क्या है टारगेट प्राइस?

मॉर्गन स्टेनली ने अडानी पावर के शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए इसे ओवरवेट रेटिंग दी है। इस शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹818 तय किया है। बता दें कि 19 सितंबर यानी शुक्रवार को अडानी पावर के शेयर करीब 6 पर्सेंट चढ़कर 686.75 रुपये तक पहुंच गए। बीएसई पर यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

ब्रोकरेज ने कहा कि अडानी पावर भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में बदलाव का एक अच्छा उदाहरण है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि कंपनी मध्यम अवधि में परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) हासिल करने के कारण मजबूत आय वृद्धि दर्ज करेगी। इसने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2033 तक कंपनी की क्षमता और एबिटा क्रमशः 2.5 गुना और 3 गुना बढ़ जाएगी। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि नए कोयला बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) से निवेशकों का आय क्षमता में विश्वास बढ़ेगा।

शुक्रवार को तेजी की वजह

अडानी पावर के शेयर में शुक्रवार को अचानक आई तूफानी तेजी की वजह सेबी का एक फैसला है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों पर अडानी समूह और उसके शीर्ष अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। सेबी ने पाया कि इसमें कानूनों का उल्लंघन, धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर या अंदरूनी व्यापार का कोई मामला नहीं पाया गया। हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में रिपोर्ट जारी कर अडानी पर फंड की हेराफेरी करने समेत अन्य आरोप लगाए थे। उसके बाद समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी।

