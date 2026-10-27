बड़ा मुनाफा दे सकता है अडानी का यह शेयर, 2 ब्रोकरेज एक साथ बोले- खरीद लो

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Adani Power share price: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर के शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। वैसे तो सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर 188.80 रुपये के स्तर तक पहुंचा था लेकिन आने वाले दिनों में यह 200 रुपये के पार जा सकता है। आइए जानते हैं कि किस ब्रोकरेज ने क्या टारगेट प्राइस दिया है।

क्या है शेयर का टारगेट प्राइस? ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर के शेयर के लिए अपनी 'बाय' रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 255 रुपये से बढ़ाकर 258 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले 12 महीने में शेयर इस स्तर तक पहुंच सकता है। इस लिहाज से वर्तमान कीमत से शेयर करीब 38 पर्सेंट उछल सकता है। एक अन्य ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि शेयर करीब 18 पर्सेंट उछाल के साथ 220 रुपये तक जा सकता है।

ब्रोकरेज ने क्या कहा? ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल ने बताया कि अडानी पावर ने सितंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही) में 16,500 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। राजस्व ब्रोकरेज के अनुमान से 5 प्रतिशत कम था। JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि अडानी पावर वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में कोरबा-II की दो 660 मेगावाट इकाइयों को चालू कर देगी। इसके बाद वित्त वर्ष 2028 में 1,600 मेगावाट की महान-II परियोजना चालू होगी। इसका यह भी अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 में 3,600 मेगावाट क्षमता चालू हो जाएगी। ब्रोकरेज ने अडानी पावर के लिए सितंबर 2028 के अनुमानित EV/EBITDA का 18 गुना वैल्यूएशन तय किया है, जिसके आधार पर इसका संशोधित टारगेट प्राइस 258 रुपये आंका गया है।

वहीं, एलारा सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी की कमाई की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है, जिसके पीछे 24 GW की तय क्षमता विस्तार, बढ़ते PPA (पावर परचेज एग्रीमेंट) कवरेज और मर्चेंट पावर से मिलने वाला फायदा है।

अडानी पावर के तिमाही नतीजे अडानी पावर का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनफा सालाना आधार पर करीब 142 प्रतिशत बढ़कर 7,019.32 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी ने 2,906.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 29.8 प्रतिशत बढ़कर 17,014 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 13,106 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में पिछले वर्षों के 2,422.25 करोड़ रुपये के राजस्व को भी एकमुश्त आय के तौर पर शामिल किया गया है।