बड़ा मुनाफा दे सकता है अडानी का यह शेयर, 2 ब्रोकरेज एक साथ बोले- खरीद लो
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर के शेयर के लिए टारगेट प्राइस 255 रुपये से बढ़ाकर 258 रुपये कर दिया है
- वहीं, एलारा सिक्योरिटीज भी शेयर के लिए बुलिश है
Adani Power share price: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर के शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। वैसे तो सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर 188.80 रुपये के स्तर तक पहुंचा था लेकिन आने वाले दिनों में यह 200 रुपये के पार जा सकता है। आइए जानते हैं कि किस ब्रोकरेज ने क्या टारगेट प्राइस दिया है।
क्या है शेयर का टारगेट प्राइस?
ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर के शेयर के लिए अपनी 'बाय' रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 255 रुपये से बढ़ाकर 258 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले 12 महीने में शेयर इस स्तर तक पहुंच सकता है। इस लिहाज से वर्तमान कीमत से शेयर करीब 38 पर्सेंट उछल सकता है। एक अन्य ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि शेयर करीब 18 पर्सेंट उछाल के साथ 220 रुपये तक जा सकता है।
ब्रोकरेज ने क्या कहा?
ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल ने बताया कि अडानी पावर ने सितंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही) में 16,500 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। राजस्व ब्रोकरेज के अनुमान से 5 प्रतिशत कम था। JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि अडानी पावर वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में कोरबा-II की दो 660 मेगावाट इकाइयों को चालू कर देगी। इसके बाद वित्त वर्ष 2028 में 1,600 मेगावाट की महान-II परियोजना चालू होगी। इसका यह भी अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 में 3,600 मेगावाट क्षमता चालू हो जाएगी। ब्रोकरेज ने अडानी पावर के लिए सितंबर 2028 के अनुमानित EV/EBITDA का 18 गुना वैल्यूएशन तय किया है, जिसके आधार पर इसका संशोधित टारगेट प्राइस 258 रुपये आंका गया है।
वहीं, एलारा सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी की कमाई की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है, जिसके पीछे 24 GW की तय क्षमता विस्तार, बढ़ते PPA (पावर परचेज एग्रीमेंट) कवरेज और मर्चेंट पावर से मिलने वाला फायदा है।
अडानी पावर के तिमाही नतीजे
अडानी पावर का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनफा सालाना आधार पर करीब 142 प्रतिशत बढ़कर 7,019.32 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी ने 2,906.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 29.8 प्रतिशत बढ़कर 17,014 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 13,106 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में पिछले वर्षों के 2,422.25 करोड़ रुपये के राजस्व को भी एकमुश्त आय के तौर पर शामिल किया गया है।
कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में मुनफा 91.4 प्रतिशत बढ़कर 11,886 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल-सितंबर 2025 में यह 6,211.59 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें