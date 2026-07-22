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47% बढ़ा अडानी पावर का मुनाफा, अब पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेगी कंपनी

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • अडानी पावर का मुनाफा 47.24 प्रतिशत बढ़कर 4,866 करोड़ रुपये रहा
  • &nbsp;कंपनी के बोर्ड ने कर्ज लेने की सीमा को 75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी
47% बढ़ा अडानी पावर का मुनाफा, अब पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेगी कंपनी

Adani power result: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान अडानी पावर का मुनाफा 47.24 प्रतिशत बढ़कर 4,866.60 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले 2025-26 की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,305.13 करोड़ रुपये था। मुख्य रूप से आय बढ़ने और बिजली की मजबूत मांग से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इसके साथ ही कंपनी ने फंड जुटाने और कर्ज लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया है।

क्या कहा कंपनी ने?

अडानी पावर के बयान के अनुसार तिमाही के दौरान, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के बाद, अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने एक सहयोगी कंपनी से लाभ के हिस्से के तौर पर 117.69 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसके परिणामस्वरूप कंपनी का लाभ वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 47.24 प्रतिशत बढ़कर 4,866.60 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसने पिछली अवधि से जुड़ी 1,386.34 करोड़ रुपये की वन टाइम इनकम हासिल की। यह मुख्य रूप से कुछ पावर परचेज डील के तहत पुराने एनर्जी चार्जेज में संशोधन के कारण हुआ।

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वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 406.21 करोड़ रुपये था। कंपनी की परिचालन आय जून, 2026 को समाप्त तिमाही में 28.08 प्रतिशत बढ़कर 17,550.43 करोड़ रुपये हो गयी, जो एक साल पहले 13,702.94 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी बिजली की मांग में भारी वृद्धि, अधिक परिचालन क्षमता और बेहतर शुल्क प्राप्ति के कारण हुई। अडानी पावर की बिजली उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 18,330 मेगावाट हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही 17,550 मेगावाट थी।

क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने?

अडानी पावर के अधिकारी एस बी ख्यालिया ने कहा, ''हम जयप्रकाश एसोसिएट्स की पावर एसेट्स में हिस्सेदारी खरीदकर अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पनबिजली परियोजनाओं में भी विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा, परमाणु बिजली के क्षेत्र में नए मौकों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हम भरोसेमंद और किफायती बिजली की आपूर्ति के जरिये भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट को पूरा करने में मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।''

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फंड जुटाने को मंजूरी

अडानी पावर के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने पात्र संस्थागत नियोजन या दूसरे मंजूर तरीकों से एक या अधिक चरणों में दो रुपये फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर या अन्य तरीके से 15,000 करोड़ रुपये तक जुटाने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने कर्ज लेने की सीमा को 75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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