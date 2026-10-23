134% बढ़ा अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, 200 रुपये के पार जा सकता है शेयर
मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अडानी पावर का प्रॉफिट सालाना आधार पर 134% बढ़कर 6,919 करोड़ रुपये हो गया है
- हाल ही में ब्रोकरेज एलारा कैपिटल ने अडानी पावर के शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस 220 रुपये तय किया है
अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 134% बढ़कर 6,919 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की इसी अवधि में प्रॉफिट 2,953 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही नतीजे के बीच शुक्रवार को अडानी पावर के शेयर एनएसई पर 1.74% टूटकर बंद हुए। अडानी पावर के शेयर की क्लोजिंग कीमत 182.04 रुपये थी। हालांकि, बीते दिनों ब्रोकरेज इस शेयर के 200 रुपये के पार जाने का अनुमान लगा रहे थे।
अडानी पावर के नतीजे
अडानी पावर ने बताया कि उसका ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 45% बढ़कर 19,439 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 13,457 करोड़ रुपये था। कंपनी का एबिटा 8231 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 5150 करोड़ रुपये के मुकाबले 60% अधिक है। इस तिमाही में मार्जिन 400% बढ़कर 42.3% हो गया है जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 38% था। बिजली की मांग में मजबूत बढ़ोतरी के चलते, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अडानी पावर की कंसोलिडेटेड बिजली बिक्री सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 26.4 बिलियन यूनिट (BU) हो गई, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 23.7 BU थी।
क्या कहा कंपनी के सीईओ ने?
अडानी पावर के CEO एसबी ख्यालिया ने कहा कि कंपनी मुनाफे और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। कंपनी भारत की बिजली डिमांड के सप्लाय को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी अपनी क्षमता विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत 23,720 मेगावाट (MW) की नई थर्मल पावर क्षमता जोड़ी जाएगी।
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी पावर के 1320 MW कोरबा फेज-II सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 1,600 MW महान फेज-II अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस बीच, 1600 MW रायपुर फेज-II और 1600 MW रायगढ़ फेज-II अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में काम शुरू होने के 30 महीने से भी कम समय में 65% से अधिक प्रगति हो चुकी है। दोनों प्रोजेक्ट्स के वित्त वर्ष 2029 में चालू होने की योजना है।
अडानी पावर के शेयर का टारगेट प्राइस
हाल ही में ब्रोकरेज एलारा कैपिटल ने अडानी पावर के शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस 220 रुपये तय किया है। वहीं, एक अन्य ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि शेयर 250 रुपये तक जा सकता है। बता दें कि अडानी पावर के शेयर ने 52 हफ्ते का हाई 254.20 रुपये टच किया था। यह भाव इसी साल मई के महीने में था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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