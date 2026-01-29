19% लुढ़का अडानी की कंपनी का मुनाफा, ₹135 पर शेयर, एक्सपर्ट को भरोसा- बढ़ेगा भाव
Adani power result: अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा करीब 19 पर्सेंट कम हो या है। दिसंबर तिमाही में मुनाफा ₹2479 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹3057 करोड़ के आंकड़े से 19% कम है। इसके अलावा, तिमाही राजस्व में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई और यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹13,671 करोड़ से घटकर ₹12,451 करोड़ रह गया। मानसून के जल्दी आने और लंबे समय तक रहने के कारण मांग में आए व्यवधान के बावजूद, कंपनी की बिजली बिक्री की मात्रा 23.6 अरब यूनिट (बीयू) रही। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 23.3 अरब यूनिट था। इस तिमाही के दौरान कंपनी को असम की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से 3,200 मेगावाट का नया दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) हासिल हुआ है।
कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?
अडानी पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एस बी ख्यालिया ने कहा- हम अपनी आगामी क्षमताओं के लिए तेजी से लॉन्ग टर्म बिजली खरीद समझौते सुरक्षित कर रहे हैं। हमारी 23.7 गीगावाट की विस्तार योजना का लगभग आधा हिस्सा पहले ही राज्य डिस्कॉम के साथ पीपीए के तहत जुड़ चुका है। हमारी परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया भी बेहद शानदार रही है और हम अपने लक्ष्यों को समय पर या उससे पहले हासिल कर रहे हैं।
अडानी पावर के शेयर का हाल
सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को अडानी पावर के शेयर बिकवाली मोड में थे। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 132 रुपये के स्तर पर थी। हालांकि, कुछ दिन पहले शेयर को लेकर घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने 'बाय' रेटिंग दी थी। मतलब ये हुआ कि ब्रोकरेज ने निवेशकों से शेयर खरीदने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रति शेयर 178 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत से शेयर में 20% से ज्यादा की संभावित वृद्धि हो सकती है। शेयर के 52 वीक हाई और लो की बात करें तो क्रमश: 182.75 रुपये और 93.23 रुपये है।