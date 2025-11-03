Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani power opts for arbitration to settle payment dispute with bangladesh detail here
बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति भुगतान पर विवाद, अडानी समूह ने उठाया यह बड़ा कदम

बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति भुगतान पर विवाद, अडानी समूह ने उठाया यह बड़ा कदम

संक्षेप: अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति भुगतान पर विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया का विकल्प चुना है। अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच 2017 का बिजली आपूर्ति समझौता पिछले साल शेख हसीना नीत सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद जांच के घेरे में आ गया था।

Mon, 3 Nov 2025 10:03 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति भुगतान पर विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया का विकल्प चुना है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अडानी समूह के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा- कुछ लागत तत्वों की गणना और बिलिंग के तरीके को लेकर असहमति है। इसलिए, दोनों साझेदार विवाद समाधान प्रक्रिया को लागू करने पर सहमत हुए हैं। हमें त्वरित, सुचारू और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान का भरोसा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ बिजली के लिए लंबित भुगतान को लेकर विवाद में है। हालांकि, बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने रॉयटर्स को बताया कि बातचीत अभी जारी है। उन्होंने कहा कि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, जरूरत पड़ने पर हम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की ओर बढ़ेंगे।

कब जांच के घेरे में आया समझौता?

अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच 2017 का बिजली आपूर्ति समझौता पिछले साल शेख हसीना नीत सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद जांच के घेरे में आ गया था। दरअसल, हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश मोइनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने हाल ही में हसीना शासन के दौरान हुए सौदों में कथित भ्रष्टाचार पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। समिति के जनवरी में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। चौधरी ने कहा कि समिति ने अडानी समूह के साथ बिजली खरीद सौदे पर भी एक अलग रिपोर्ट तैयार की है।

25 वर्षो की अवधि के लिए समझौता

इन 2017 के सौदे के तहत झारखंड में अडानी पावर के गोड्डा बिजली संयंत्र को 25 वर्षो की अवधि के लिए कोयले से उत्पन्न 100 प्रतिशत बिजली की बांग्लादेश को आपूर्ति करनी थी। बांग्लादेश ने जून में अडनी पावर को 43.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जिससे उसके बकाया में उल्लेखनीय कमी आई। इससे पहले, बांग्लादेश बकाया भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा था जिसके कारण अडानी को आपूर्ति कम करनी पड़ी थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Adani Power
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।