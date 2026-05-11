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2026 में 50% उछला ये स्टॉक, NTPC को पछाड़ देश की नंबर-1 पावर कंपनी बनी; अडानी ग्रुप में सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में 2026 में करीब 50% की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान पावर कंपनी बन गई है। कंपनी ने NTPC को मार्केट कैप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 

2026 में 50% उछला ये स्टॉक, NTPC को पछाड़ देश की नंबर-1 पावर कंपनी बनी; अडानी ग्रुप में सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू

adani power today share price: साल 2026 में शेयर बाजार में आई जबरदस्त तेजी ने अडानी पावर (Adani Power) को भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड बिजली कंपनी बना दिया है। महज कुछ महीनों में कंपनी के शेयरों में 50% का उछाल आया है, जिससे इसका मार्केट कैप ₹4.24 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस बढ़त के साथ अडानी पावर ने सरकारी दिग्गज कंपनी NTPC को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका मार्केट कैप फिलहाल ₹3.9 लाख करोड़ है। दिलचस्प बात यह है कि अडानी पावर अब न केवल देश की नंबर-1 पावर कंपनी है, बल्कि यह पूरे अडानी ग्रुप की भी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसकी वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर जैसी बड़ी कंपनियों की कुल संयुक्त वैल्यू से भी ज्यादा है।

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[eअडानी पावर की सफलता के 5 मुख्य कारण

1- बिजली की रिकॉर्ड मांग:- भारत में भीषण गर्मी, औद्योगिक विस्तार और डेटा सेंटर्स की बढ़ती जरूरतों के कारण बिजली की मांग चरम पर है। ऐसे में थर्मल पावर (कोयले से बनने वाली बिजली) की अहमियत फिर से बढ़ गई है।

2- बेहतर कार्यक्षमता (High PLF):- अडानी पावर के प्लांट अपनी क्षमता का 75-85% उपयोग कर रहे हैं, जो कि NTPC और अन्य निजी कंपनियों से कहीं बेहतर है। जब प्लांट ज्यादा चलते हैं, तो मुनाफा भी तेजी से बढ़ता है।

3- नए समझौते (PPAs):- कंपनी ने हाल ही में बिजली बिक्री के नए समझौते किए हैं, जिनमें प्रति यूनिट दाम पहले के मुकाबले काफी बेहतर मिल रहे हैं। इससे आने वाले सालों में कंपनी की कमाई में भारी इजाफा होने की उम्मीद है।

4- विस्तार की बड़ी योजना:- कंपनी की वर्तमान क्षमता 18.2 GW है, जिसे उसने साल 2030 तक बढ़ाकर 31 GW और 2032 तक 42 GW करने का लक्ष्य रखा है।

5- बड़े निवेशकों का भरोसा:- पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने अडानी पावर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह इस बात का संकेत है कि निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है।

क्या हैं चुनौतियां?

हालांकि, कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कुछ जोखिम भी बने हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) के अनुसार, कोयले की आपूर्ति में कमी, पुराने कानूनी विवाद या बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाले गोड्डा प्लांट से भुगतान में देरी जैसे कारक कंपनी के लिए चुनौती बन सकते हैं। साथ ही लंबे समय में रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) का बढ़ता प्रभाव भी थर्मल पावर कंपनियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

अडानी पावर के शेयर की कीमत

अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में हाल के महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और 2026 में यह स्टॉक निवेशकों के लिए बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। हालांकि, आज 11 मई 2026 को शेयर 1.17% गिरकर ₹222.70 पर बंद हुआ, लेकिन लंबी अवधि में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है।

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अडानी पावर की यह छलांग दिखाती है कि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। पावर सुपरसाइकिल के इस दौर में अडानी पावर सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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