जोमैटो से अडानी की कंपनी तक… 3 महीने में इन शेयर का शानदार रिटर्न, आपका है दांव?

बीते कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव आया है। ट्रंप के टैरिफ की बात हो या फिर हाई वैल्यूएशन, ऐसे कई कारण हैं जिसने निवेशकों को अलर्ट मोड में रखा है। हालांकि, इस माहौल के बीच भी कुछ शेयरों ने तगड़ा रिटर्न दिया है। इनमें से एक शेयर गौतम अडानी समूह की कंपनी का भी है। इसके अलावा इटरनल और मारुति के शेयरों ने भी शानदार रिटर्न दिया है।

अडानी पावर में उछाल अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर के शेयर ने तीन महीने की अवधि में करीब 27% की बढ़त दर्ज की है। कंपनी का शेयर बीएसई पर ₹119.34 से बढ़कर ₹152 तक पहुंचा। हालांकि मंगलवार को यह शेयर मामूली गिरावट के साथ ₹151.45 पर बंद हुआ। यहां बता दें कि अडानी पावर ने 1:5 रेश्यो से शेयरों को स्प्लिट भी किया। अडानी पावर के निदेशक मंडल ने एक अगस्त 2025 को अपनी बैठक में खुदरा और छोटे निवेशकों की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए शेयर विभाजन को मंजूरी दी थी। इसके तहत 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर को दो रुपये अंकित मूल्य वाले पांच पूर्ण चुकता शेयर में विभाजित किया गया, जो सभी दृष्टियों से समान होंगे। इस विभाजन की वजह से 700 रुपये के स्तर का शेयर अब 150 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।

इटरनल लिमिटेड कभी जोमैटो के नाम से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी इटरनल लिमिटेड ने तीन महीने में लगभग 29% का रिटर्न दिया है। इस दौरान कंपनी का शेयर ₹258.65 से बढ़कर ₹335.05 तक पहुंचा और मंगलवार को ₹337.85 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹3.26 लाख करोड़ है।