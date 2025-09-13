अडानी ग्रुप की कंपनी बिहार के भागलपुर में लगाएगी 2400 मेगावाट का प्लांट, इस साल 23% चढ़ा शेयर

अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में हाथ लगा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर जनरेटर कंपनी को बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 2400 मेगावाट के प्लांट लगाने का काम मिला है।

अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में हाथ लगा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर जनरेटर कंपनी को बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 2400 मेगावाट के प्लांट लगाने का काम मिला है। यह प्लांट भागलपुर में लगाया जाएगा। बता दें, बिजली की खरीद बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी।

25 साल का हुआ है एग्रीमेंट इस वर्क ऑर्डर के तहत अडानी पावर लिमिटेड को 25 सालों तक इस प्लांट की बनी बिजली बिहार को देनी होगी। अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट बोलियों के आधार पर मिला है। अडानी पावर लिमिटेड ने 6.075 प्रति किलोवाट के हिसाब से बोली लगाई थी। जोकि सबसे कम है। अडानी पावर लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में 3 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। बता दें, कंपनी डिजाइन के साथ प्रोजेक्ट को बनाने और ऑपरेट भी करेगी। 800 मेगावाट की तीन यूनिट बनाई जाएंगी।

इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति सरकार के शक्ति पॉलिसी के जरिए होगी। कंपनी के अनुसार प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान 10,000 से 12000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं, एक प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद करीब 3000 लोगों को नौकरी मिलेगी। बता दें, यह प्रोजेक्ट 60 महीनों में शुरू हो सकता है।

शुक्रवार को दिखी थी तेजी अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय पर अडानी पावर के शेयर 3.88 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 648.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में अडानी पावर के शेयरों का भाव 1634 प्रतिशत चढ़ा है।