Adani Power Ltd win 2400 mw thermal project in bihar share jumps this years 23 percent अडानी ग्रुप की कंपनी बिहार के भागलपुर में लगाएगी 2400 मेगावाट का प्लांट, इस साल 23% चढ़ा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani Power Ltd win 2400 mw thermal project in bihar share jumps this years 23 percent

अडानी ग्रुप की कंपनी बिहार के भागलपुर में लगाएगी 2400 मेगावाट का प्लांट, इस साल 23% चढ़ा शेयर

अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में हाथ लगा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर जनरेटर कंपनी को बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 2400 मेगावाट के प्लांट लगाने का काम मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 05:57 PM
share Share
Follow Us on
अडानी ग्रुप की कंपनी बिहार के भागलपुर में लगाएगी 2400 मेगावाट का प्लांट, इस साल 23% चढ़ा शेयर

अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में हाथ लगा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर जनरेटर कंपनी को बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 2400 मेगावाट के प्लांट लगाने का काम मिला है। यह प्लांट भागलपुर में लगाया जाएगा। बता दें, बिजली की खरीद बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी।

25 साल का हुआ है एग्रीमेंट

इस वर्क ऑर्डर के तहत अडानी पावर लिमिटेड को 25 सालों तक इस प्लांट की बनी बिजली बिहार को देनी होगी। अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट बोलियों के आधार पर मिला है। अडानी पावर लिमिटेड ने 6.075 प्रति किलोवाट के हिसाब से बोली लगाई थी। जोकि सबसे कम है। अडानी पावर लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में 3 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। बता दें, कंपनी डिजाइन के साथ प्रोजेक्ट को बनाने और ऑपरेट भी करेगी। 800 मेगावाट की तीन यूनिट बनाई जाएंगी।

ये भी पढ़ें:GMP अभी से दिखा रहा ₹56 का फायदा, 108 गुना सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO

इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति सरकार के शक्ति पॉलिसी के जरिए होगी। कंपनी के अनुसार प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान 10,000 से 12000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं, एक प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद करीब 3000 लोगों को नौकरी मिलेगी। बता दें, यह प्रोजेक्ट 60 महीनों में शुरू हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सेबी के नए नियमों की वजह से Jio के IPO का साइज हो जाएगा आधा!

शुक्रवार को दिखी थी तेजी

अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय पर अडानी पावर के शेयर 3.88 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 648.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में अडानी पावर के शेयरों का भाव 1634 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Adani Adani Group Stock Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।