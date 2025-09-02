Adani Power gets approval to begin Dhirauli mine operations in Madhya Pradesh share focus tomorrow अडानी सूमह को मिली सरकार से बड़ी मंजूरी, अब मध्य प्रदेश में शुरू होगा माइनिंग का कारोबार, Business Hindi News - Hindustan
यह अडानी पावर का पहला कैप्टिव माइन है जिसे खनन संचालन शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली है। इस खान की ओपन-कास्ट पीक रेटेड कैपेसिटी (PRC) FY27 तक लक्ष्यित है, जबकि अंडरग्राउंड खनन नौ साल बाद शुरू होने की योजना है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:10 PM
Adani Group: अडानी पावर लिमिटेड ने मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को बताया कि उसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धिरौली खान में संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस बीच, अडानी पावर लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹606.95 पर बंद हुए, जो ₹0.10 या 0.016% की हल्की बढ़त दर्शाता है।

क्या है डिटेल

यह खान महन एनर्जेन लिमिटेड के स्वामित्व में है, जो अडानी पावर की सहायक कंपनी है। इस खान की पीक उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। इसमें से 5 MTPA का उत्पादन FY27 तक ओपन-कास्ट (सतही) खनन से होने की उम्मीद है, जबकि शेष उत्पादन अंडरग्राउंड (भूमिगत) खनन से प्राप्त होगा। यह अडानी पावर का पहला कैप्टिव माइन है जिसे खनन संचालन शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली है। इस खान की ओपन-कास्ट पीक रेटेड कैपेसिटी (PRC) FY27 तक लक्ष्यित है, जबकि अंडरग्राउंड खनन नौ साल बाद शुरू होने की योजना है। अडानी पावर के पास इस ब्लॉक के लिए 30 साल का खनन लीज है, जो दीर्घकालीन संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने क्या कहा

अडानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एस.बी. ख्यालिया ने कहा, “कच्चे माल की सोर्सिंग में पीछे की तरफ इंटीग्रेशन करके, हम न केवल इनपुट लागत को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत पर बिजली भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि खान का विकास जिम्मेदारी से किया जाए, और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए दीर्घकालीन मूल्य सृजन पर ध्यान रखा जाए।” धिरौली ब्लॉक से अडानी पावर की मर्चेंट पावर आवश्यकताओं पूरी होने की उम्मीद है और यह पास ही स्थित 1,200 मेगावाट (MW) महन पावर प्लांट को भी कोयला सप्लाई करेगा, जो वर्तमान में 3,200 MW के महत्वाकांक्षी विस्तार के तहत है।

