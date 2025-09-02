अडानी सूमह को मिली सरकार से बड़ी मंजूरी, अब मध्य प्रदेश में शुरू होगा माइनिंग का कारोबार

यह अडानी पावर का पहला कैप्टिव माइन है जिसे खनन संचालन शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली है। इस खान की ओपन-कास्ट पीक रेटेड कैपेसिटी (PRC) FY27 तक लक्ष्यित है, जबकि अंडरग्राउंड खनन नौ साल बाद शुरू होने की योजना है।

Adani Group: अडानी पावर लिमिटेड ने मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को बताया कि उसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धिरौली खान में संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस बीच, अडानी पावर लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹606.95 पर बंद हुए, जो ₹0.10 या 0.016% की हल्की बढ़त दर्शाता है।

क्या है डिटेल यह खान महन एनर्जेन लिमिटेड के स्वामित्व में है, जो अडानी पावर की सहायक कंपनी है। इस खान की पीक उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। इसमें से 5 MTPA का उत्पादन FY27 तक ओपन-कास्ट (सतही) खनन से होने की उम्मीद है, जबकि शेष उत्पादन अंडरग्राउंड (भूमिगत) खनन से प्राप्त होगा। यह अडानी पावर का पहला कैप्टिव माइन है जिसे खनन संचालन शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली है। इस खान की ओपन-कास्ट पीक रेटेड कैपेसिटी (PRC) FY27 तक लक्ष्यित है, जबकि अंडरग्राउंड खनन नौ साल बाद शुरू होने की योजना है। अडानी पावर के पास इस ब्लॉक के लिए 30 साल का खनन लीज है, जो दीर्घकालीन संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।