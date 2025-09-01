अडानी पावर को मध्य प्रदेश में मिला बड़ा ठेका, शेयर खरीदने को मची लूट

इस प्रोजेक्ट में अडानी पावर लगभग 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें प्लांट और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि निर्माण चरण के दौरान 6,000 से 7,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

शेयर बाजार में आज सोमवार, 1 सितंबर 2025 को अडानी पावर के शेयर की कीमत में सुबह के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यह उछाल कंपनी द्वारा सप्ताहांत में की गई एक बड़ी घोषणा के बाद आई है। कंपनी को मध्य प्रदेश में एक बड़े पावर प्लांट के निर्माण का ठेका मिला है, जिससे निवेशकों में उत्साह है।

शेयर की कीमत में उछाल सुबह कारोबार शुरू होते ही अडानी पावर का शेयर 606 रुपये के स्तर पर खुला और फिर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 614.80 रुपये के दिन के उच्चस्तर तक पहुंच गया। इस तरह कंपनी के शेयर में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। बाजार में यह तेजी कंपनी द्वारा शनिवार, 30 अगस्त को की गई महत्वपूर्ण घोषणा का सीधा असर है।

मध्य प्रदेश में ठेका मिलने की घोषणा अडानी पावर ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसे 'एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड' (MPPMCL) से एक 'लेटर ऑफ अवार्ड' (LoA) मिला है। यह ठेका मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक नए 800 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट/प्लांट के निर्माण और वहां से बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है।

प्रोजेक्ट की डिटेल्स यह नया पावर प्लांट 'डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट' (DBFOO) मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। इसमें ईंधन (कोयला) की आपूर्ति केंद्र सरकार की 'शक्ति नीति' के तहत आवंटित कोयला लिंकेज से की जाएगी। प्रोजेक्ट की प्रकृति को "मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थापित किए जाने वाले 800 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट/प्लांट से दीर्घकालिक बिजली प्राप्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रोजेक्ट की समय सीमा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 'नियुक्त तारीख' से 54 महीने का समय होगा। इस दौरान प्लांट का निर्माण और कमीशनिंग पूरा करना होगा।

निवेश और रोजगार के अवसर इस प्रोजेक्ट में अडानी पावर लगभग 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें प्लांट और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि निर्माण चरण के दौरान 6,000 से 7,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और एक बार संचालन शुरू हो जाने पर लगभग 1,000 कर्मियों को नियोजित किया जाएगा।

कंपनी पर ठेकों की बरसात यह अडानी पावर को पिछले 12 महीनों में मिला चौथा प्रमुख बिजली आपूर्ति ठेका है। इससे पहले, सितंबर 2024 में, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र राज्य से 6,600 मेगावाट (5,000 मेगावाट सौर और 1,600 मेगावाट थर्मल) का कंपोजिट बिजली सप्लाई का ठेका मिला था।

मई 2025 में, कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में एक ग्रीनफील्ड प्लांट से 1,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का ठेका (LoA) मिला। अगस्त 2025 में, कंपनी को बिहार सरकार से राज्य में स्थापित किए जाने वाले एक नए पावर प्लांट से 2,400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए LoA मिला था।