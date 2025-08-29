अडानी पावर को बिहार मिला 2400 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पॉवर प्लांट ठेका, शेयरों में तेजी

Adani Power Share Price: अडानी पावर को बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में तीन अरब डॉलर के निवेश से 2,400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का ठेका मिला है।

Adani Power Share Price: अडानी पावर को बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में तीन अरब डॉलर के निवेश से 2,400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित करने का ठेका मिला है। अडानी पावर ने शुक्रवार को बयान कहा कि उसे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) से 25 साल की लॉन्ग टर्म के लिए बिजली खरीद के लिए ठेका मिला है। वह पीरपैंती में स्थापित किए जाने वाले 2,400 मेगावाट (800 मेगावाट x 3) ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट से इसकी आपूर्ति करेगा। अब दोनों के बीच एक सिग्नेचर किया जाएगा।

शेयरों में उछाल बीएसई में कंपनी के शेयर आज 598 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 600.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी भी देखने को मिली है।

इन 2 कंपनियों से मिला है काम बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) ने राज्य की दो बिजली कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) की ओर से अडानी पावर को यह ठेका दिया है।

अडानी पावर के सीईओ एस.बी.ख्यालिया ने कहा, “बिहार में हमारी आगामी अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल, उच्च दक्षता वाली पीरपैंती परियोजना के साथ हम ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एवं स्थिरता में नए मानक स्थापित कर रहे हैं।”

इससे पहले, बीएसपीजीसीएल द्वारा बोली प्रक्रिया में अडानी पावर 6.075 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम आपूर्ति कीमत की पेशकश करके विजेता बनकर उभरी थी।

3 अरब डॉलर को होगा निवेश कंपनी इस संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट से निर्माण चरण के दौरान 10,000 से 12,000 कर्मियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही ऑपरेशन के दौरान 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)