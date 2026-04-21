अडानी ग्रुप में इस कंपनी की बादशाहत, मिला नंबर-01 का ताज, आज फिर से शेयरों में तेजी
Adani Group Stocks: अडानी पावर अब समूह की सबसे अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी हो गई है। कंपनी का मार्केट कैप 3.93 लाख करोड़ रुपये के करीब आज मंगलवार को है।
Adani Group Stocks: अडानी ग्रुप की कंपनियों में अब सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी के तौर पर अडानी पावर हो गई है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ का दूसरा नंबर हो गया है। इस बड़े बदलाव की वजह अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों में उछाल है। सोमवार को अडानी पावर के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए थे। जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपये हो गया था।
आज फिर से शेयरों में उछाल (Adani Power share price)
अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में आज फिर से तेजी देखे को मिली है। बीएसई में अडानी पावर का शेयर 203.75 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 207.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 3.93 लाख करोड़ रुपये का है।
20 अप्रैल 2026 के डाटा के अनुसार अडानी ग्रुप की सबसे अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी अडानी पावर हो गई है। दूसरे नंबर पर अडानी पोर्ट्स है। जिसका मार्केट कैप 3.63 लाख करोड़ रुपये का है। अडानी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप 2.87 लाख करोड़ रुपये का है।
अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप 1.90 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का मार्केट कैप 1.51 लाख करोड़ रुपये का है। अम्बुजा सीमेंट का मार्केट कैप 1.12 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं, अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 68 हजार करोड़ रुपये का है। बता दें, एसीसी, एनडीटीवी जैसी कंपनियों का नंबर नीचे है।
इस साल अडानी ग्रुप की कंपनियों का प्रदर्शन (Adani Group stocks performance)
2026 में अडानी पावर के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों का भाव 19.74 प्रतिशत बढ़ा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भाव 13.61 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में 7.89 प्रतिशत और अडानी टोटल गैस के शेयरों का भाव 5.43 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर इस साल अबतक 0.65 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
किन कंपनियों के शेयरों में गिरावट
एसीसी के शेयरों में 2026 में अबतक 17.34 प्रतिशत, अम्बुजा सीमेंट के शेयरों में 18.54 प्रतिशत, AWL एग्री बिजनेस के शेयरों का भाव इस साल 21.63 प्रतिशत गिरा है। एनडीटीवी के शेयरों की कीमतों में 2026 में अबतक 16.99 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।