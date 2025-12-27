अडानी के इस शेयर में आने वाला है उछाल? दिग्गज ब्रोकरेज का अनुमान
Adani ports share: गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है। यह उम्मीद ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर को है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹1,777 से बढ़ाकर ₹1,876 प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है क्योंकि नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) के अधिग्रहण के बाद मजबूत वॉल्यूम और मार्जिन की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने NQXT को अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के इंटरनेशनल विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। बता दें कि अडानी पोर्ट्स के शेयर रेड जोन में है। यह शेयर बीते शुक्रवार को 1487.25 रुपये पर था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,548.60 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1,011.00 रुपये है।
डील की डिटेल
अडानी पोर्ट्स ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक कोयला निर्यात टर्मिनल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। कंपनी ने अप्रैल में ‘नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल’ (एनक्यूएक्सटी) का गैर-नकदी अधिग्रहण करने की घोषणा की थी, जिसकी कीमत 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर थी। एपीएसईजेड के निदेशक मंडल ने सिंगापुर स्थित एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, जिसे संबंधित पक्ष की कंपनी कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग्स से खरीदा गया था। इस सौदे के तहत अदाणी समूह की कंपनी ने 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले कारमाइकल रेल एंड पोर्ट को 14.38 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में इस टर्मिनल की संविदात्मक क्षमता चार करोड़ टन थी और इसने 22.8 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कर-पूर्व आय दर्ज की थी।
ब्रोकरेज ने क्या कहा?
प्रभुदास लीलाधर ने रेखांकित किया है कि अडानी पोर्ट्स की मजबूत नकदी प्रवाह सृजन क्षमता – जिसमें घरेलू बंदरगाहों पर 8–10 प्रतिशत वॉल्यूम वृद्धि, बढ़ती कंटेनराइजेशन, उच्च-मार्जिन वाली मरीन सेवाएं, लॉजिस्टिक्स का तेजी से विस्तार और अंतरराष्ट्रीय योगदान में वृद्धि प्रमुख कारक हैं – आसानी से इसके ऊंचे पूंजीगत व्यय (capex) योजनाओं को समर्थन दे सकती है तथा आगे की डीलिवरेजिंग की अनुमति भी देगी। नेट डेट/EBITDA अनुपात में कमी की उम्मीद है, बशर्ते कोई बड़ी नई अधिग्रहण सौदे न हों।