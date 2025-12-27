Hindustan Hindi News
अडानी के इस शेयर में आने वाला है उछाल? दिग्गज ब्रोकरेज का अनुमान

संक्षेप:

ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹1,777 से बढ़ाकर ₹1,876 प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है क्योंकि नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) के अधिग्रहण के बाद मजबूत वॉल्यूम और मार्जिन की उम्मीद है।

Dec 27, 2025 03:27 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Adani ports share: गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है। यह उम्मीद ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर को है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹1,777 से बढ़ाकर ₹1,876 प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है क्योंकि नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) के अधिग्रहण के बाद मजबूत वॉल्यूम और मार्जिन की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने NQXT को अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के इंटरनेशनल विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। बता दें कि अडानी पोर्ट्स के शेयर रेड जोन में है। यह शेयर बीते शुक्रवार को 1487.25 रुपये पर था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,548.60 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1,011.00 रुपये है।

डील की डिटेल

अडानी पोर्ट्स ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक कोयला निर्यात टर्मिनल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। कंपनी ने अप्रैल में ‘नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल’ (एनक्यूएक्सटी) का गैर-नकदी अधिग्रहण करने की घोषणा की थी, जिसकी कीमत 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर थी। एपीएसईजेड के निदेशक मंडल ने सिंगापुर स्थित एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, जिसे संबंधित पक्ष की कंपनी कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग्स से खरीदा गया था। इस सौदे के तहत अदाणी समूह की कंपनी ने 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले कारमाइकल रेल एंड पोर्ट को 14.38 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में इस टर्मिनल की संविदात्मक क्षमता चार करोड़ टन थी और इसने 22.8 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कर-पूर्व आय दर्ज की थी।

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

प्रभुदास लीलाधर ने रेखांकित किया है कि अडानी पोर्ट्स की मजबूत नकदी प्रवाह सृजन क्षमता – जिसमें घरेलू बंदरगाहों पर 8–10 प्रतिशत वॉल्यूम वृद्धि, बढ़ती कंटेनराइजेशन, उच्च-मार्जिन वाली मरीन सेवाएं, लॉजिस्टिक्स का तेजी से विस्तार और अंतरराष्ट्रीय योगदान में वृद्धि प्रमुख कारक हैं – आसानी से इसके ऊंचे पूंजीगत व्यय (capex) योजनाओं को समर्थन दे सकती है तथा आगे की डीलिवरेजिंग की अनुमति भी देगी। नेट डेट/EBITDA अनुपात में कमी की उम्मीद है, बशर्ते कोई बड़ी नई अधिग्रहण सौदे न हों।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
