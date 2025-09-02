करीब 30% उछलेगा अडानी का यह शेयर? एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट प्राइस

गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स के शेयर पर ब्रोकरेज बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल ने प्रति शेयर 1,700 रुपये का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से 30% तक की बढ़त देखी जा सकती है। वर्तमान में यह शेयर 1336 रुपये पर है।

Adani Ports share: वैसे तो मंगलवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड करते नजर आए लेकिन आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ सकती है। दरअसल, घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसके साथ ही शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी तय किया है।

क्या है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने प्रति शेयर 1,700 रुपये का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से 30% तक की बढ़त देखी जा सकती है। वर्तमान में यह शेयर 1336 रुपये पर है। 21 नवंबर 2024 को इस शेयर की कीमत 993.85 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। सितंबर 2024 में शेयर 1,499.35 रुपये पर था, जो शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। ब्रोकरेज का नया टारगेट प्राइस 52 वीक हाई से भी ज्यादा है। पिछले एक महीने में शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले छह महीनों में अडानी पोर्ट्स ने 23% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर में 12% की गिरावट आई है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार अडानी पोर्ट्स एक पोर्ट ऑपरेटर से भारत के सबसे विविध परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया है। इसमें पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और समुद्री सेवाओं में मजबूत विकास की संभावना है। अडानी पोर्ट्स का बंदरगाह व्यवसाय उद्योग जगत से आगे निकल रहा है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 27.8% हो गई है, जो साल-दर-साल 60 आधार अंक ग्रोथ को दिखाता है। वहीं, कंटेनर बाजार में हिस्सेदारी भी जून 2025-मार्च 2020 के दौरान 36% से लगातार बढ़कर 46% हो गई है। इसके कई नए अधिग्रहण ग्रोथ की संभावना को मजबूत करते हैं।