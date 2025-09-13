अडानी के इस शेयर पर विदेशी ब्रोकरेज फिदा, ₹1815 का दिया है टारगेट प्राइस
विदेशी ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह शेयर 1800 रुपये के पार जाएगा। बता दें कि अडानी समूह की इस कंपनी के शेयर की वर्तमान कीमत 1392 रुपये पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,493.85 रुपये है।
Adani ports share: गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी पोर्ट्स के शेयर बिकवाली मोड में है लेकिन ब्रोकरेज जेफरीज इसको लेकर बुलिश है। विदेशी ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह शेयर 1800 रुपये के पार जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
क्या कहा ब्रोकरेज ने
जेफरीज के मुताबिक वित्त वर्ष 25-27 के दौरान अडानी पोर्ट्स की क्षमता में 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे इस अवधि में बिक्री में 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) और एबिटा में 19 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) होगी। जेफरीज ने कहा- हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-30 के लिए एबिटा की CAGR 15 प्रतिशत रहेगी, जिसमें बिक्री में 11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) शामिल है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹1815 का तय किया है। अडानी के इस शेयर की वर्तमान कीमत 1392 रुपये पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,493.85 रुपये है। शेयर का यह भाव जून 2025 में था।
चर्चा में है कंपनी
हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने जहाज मालिकों और संचालकों को सूचित किया है कि उसके बंदरगाहों पर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित किसी भी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है।
कैसे रहे नतीजे
अडानी पोर्ट्स का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में मुनाफा 6.54 प्रतिशत बढ़कर 3,310.60 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 3,107.23 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही में कुल आय बढ़कर 9,422.18 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 8,054.18 करोड़ रुपये थी। कंपनी का खर्च भी सालाना आधार पर 4,238.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,731.88 करोड़ रुपये हो गया।