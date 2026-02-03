अडानी की इस कंपनी को 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा, रॉकेट सा उड़े कंपनी के शेयर

संक्षेप: अडानी पोर्ट्स का मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 21% पर्सेंट बढ़कर 3054 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अडानी पोर्ट्स के शेयर मंगलवार को 10% से ज्यादा चढ़कर 1537.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। अडानी पोर्ट्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1537.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। अडानी पोर्ट्स का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 3054 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में अडानी पोर्ट्स को 2518 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।

9704 करोड़ रुपये रहा कंपनी का रेवेन्यू

अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़कर 9704 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू 7963 करोड़ रुपये था। अडानी पोर्ट्स का मुनाफा तिमाही आधार पर 2.5 पर्सेंट घटा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 3120 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि, दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 6 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू 9167 करोड़ रुपये था। अडानी पोर्ट्स का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 20 पर्सेंट बढ़कर 5786 करोड़ रुपये रहा है।