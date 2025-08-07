अडानी के इस शेयर पर मस्त है 4 ब्रोकरेज का मिजाज, एक सुर में कह दिया- खरीद लो

ब्रोकरेज फर्म-गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, कोटक और जेफरीज ने अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) को सर्वसम्मति से 'खरीदें' वाली रेटिंग दी है। वर्तमान में इस शेयर की कीमत 1345.80 रुपये है।

गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) को लेकर प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियां फिदा हैं। इस कंपनी के जून तिमाही में शानदार नतीजे रहे और इसके बेहतर मार्जिन को देखते हुए ब्रोकरेज शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, कोटक और जेफरीज ने अडानी समूह की कंपनी एपीएसईजेड को सर्वसम्मति से 'खरीदें' वाली रेटिंग दी है। फिलहाल इस शेयर की कीमत 1345.80 रुपये है। गुरुवार को शेयर में 1.53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जेफरीज ने क्या कहा? जेफरीज ने एक टिप्पणी में कहा कि कंपनी की पहली तिमाही में एबिटा उसके अनुमान से 14 प्रतिशत अधिक रही। इसकी वजह घरेलू बंदरगाहों के मार्जिन में सुधार, लॉजिस्टिक एवं समुद्री खंड में सालाना आधार पर 2.0-2.9 गुना राजस्व वृद्धि रही। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने कहा कि एपीएसईजेड ने प्रमुख व्यावसायिक खंडों में पहली तिमाही के राजस्व में मजबूत वृद्धि और मार्जिन में सुधार दर्ज किया है। आगे भी ग्रोथ के संकेत हैं।

एचएसबीसी ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2027-28 के एबिटा अनुमान में दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जो उम्मीद से बेहतर मार्जिन सुधार को दर्शाता है। विझिंजम और कोलंबो टर्मिनल से इसकी क्षमता और मूल्य निर्धारण शक्ति मजबूत होनी चाहिए।

गोल्डमैन सैक्स और कोटक का अनुमान इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि शुल्क अनिश्चितताओं के बावजूद एपीएसईजेड की बंदरगाह परिसंपत्तियों का मजबूत पोर्टफोलियो इसे बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मददगार दिखता है। इसकी वजह से मात्रा में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि एपीएसईजेड ने आयातित कोयले और पारगमन व्यवसाय से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं का सामना करते हुए भी अपने एबिटा में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत वृद्धि की है। इसका बंदरगाह कारोबार लगातार मार्जिन बढ़ा रहा है और नए बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

कैसे रहे नतीजे जून तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 21 प्रतिशत वृद्धि के साथ 9,126 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसका शुद्ध लाभ 6.5 प्रतिशत बढ़कर 3,314.6 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी का एबिटा (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 13 प्रतिशत बढ़कर 5,494 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, मार्जिन पिछले वर्ष की समान तिमाही के 64.1 प्रतिशत से घटकर 60.2 प्रतिशत रह गया। एपीएसईजेड ने चालू वित्त वर्ष के लिए 36,000 करोड़ रुपये से 38,000 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमान और 21,000 करोड़ रुपये से 22,000 करोड़ रुपये का एबिटा पूर्वानुमान दिया है। पूंजीगत व्यय का अनुमान 11,000 करोड़ रुपये से 12,000 करोड़ रुपये रखा गया है।