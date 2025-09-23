अंबानी को पछाड़ अडानी बहुत जल्द बन सकते हैं एशिया के नंबर-1 अरबपति, दौलत में बंपर उछाल

Adani Vs Ambani: सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार उछाल से अडानी के ऊपर डॉलर की बारिश हो रही है। सोमवार को उनकी दौलत में 8.28 अरब का इजाफा हुआ और वह एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने की राह पर हैं।

सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार उछाल से अडानी के ऊपर डॉलर की बारिश हो रही है। सोमवार को उनकी दौलत में 8.28 अरब का इजाफा हुआ और वह एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने की राह पर हैं। सोमवार को दुनिया के टॉप गेनर्स अरबपतियों में अडानी तीसरे स्थान पर रहे। सोमवार की कमाई के मामले में पहले पर लैरी एलिसन, दूसरे पर एलन मस्क रहे।

दुनिया के अमीरों की टॉप-20 लिस्ट में अडानी 95.7 अरब डॉलर के साथ 19वें स्थान पर हैं। जबकि, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 98.6 अरब डॉलर के साथ 18वें पोजीशन पर। अभी अडानी ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं। अंबानी की संपत्ति सोमवार को 1.42 अरब डॉलर घट गई।

मस्क को भी नंबर-1 का ताज खोने का खतरा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क पर भी नंबर वन का ताज छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, सोमवार को उनकी संपत्ति में 11.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। लेकिन, उनके ठीक पीछे चल रहे ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन की दौलत 20.4 अरब डॉलर बढ़ी। अब एलिसन के पास 388 अरब डॉलर की संपत्ति है और मस्क के पास 452 अरब डॉलर।

ये हैं दुनिया के टॉप-10 रईस 1. एलन मस्क 452 अरब डॉलर

2. लैरी एलिसन 388 अरब डॉलर

3. मार्क जुकरबर्ग 269 अरब डॉलर

4. जेफ बेजोस 250 अरब डॉलर

5. लैरी पेज 221 अरब डॉलर

6. सर्गी ब्रिन 206 अरब डॉलर

7. स्टीव बाल्मर 177 अरब डॉलर

8. बर्नार्ड अर्नाल्ट 169 अरब डॉलर

9. जेनसेन हुआंग 159 अरब डॉलर

10. वॉरेन बफे 149 अरब डॉलर