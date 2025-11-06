Hindustan Hindi News
अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में की बड़ी डील, कॉपर कारोबार में बढ़ेगा दबदबा

अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में की बड़ी डील, कॉपर कारोबार में बढ़ेगा दबदबा

संक्षेप: अडानी समूह की कच्छ कॉपर लिमिटेड ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के यीगर्न टेरेन क्षेत्र में कैरवेल कॉपर परियोजना पर सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया की कैरवेल मिनरल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 10:22 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
गौतम अडानी समूह की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की कॉपर वेंचर ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की कोशिशें और मजबूत होंगी और इसके तेजी से बढ़ते कॉपर कारोबार के लिए फीडस्टॉक सुरक्षित होगा।

क्या है डिटेल?

दरअसल, अडानी समूह की कच्छ कॉपर लिमिटेड ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के यीगर्न टेरेन क्षेत्र में कैरवेल कॉपर परियोजना पर सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया की कैरवेल मिनरल्स लि. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी समूह ने बयान में कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडयरी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) और कैरवेल मिनरल्स के बीच गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निवेश सहयोग और खदान से संभावित निकासी समझौते के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

क्या है प्लान?

इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों कंपनियां 2026 में अंतिम निवेश निर्णय की दिशा में परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए निवेश और निकासी के अवसरों का पता लगाएंगी, जिसमें कैरवेल के विश्वस्तरीय संसाधनों को अदाणी की स्मेल्टिंग, प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक क्षमताओं के साथ जोड़ा जाएगा। अडानी नैचुरल रिसोर्सेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय प्रकाश ने कहा कि यह साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव का समर्थन करने के लिए मजबूत तांबा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग को मजबूत करेगी।

कैरेवेल कॉपर प्रोजेक्ट के बारे में

ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित कैरेवेल कॉपर प्रोजेक्ट को देश के सबसे बड़े अप्रयुक्त कॉपर संसाधनों में गिना जाता है। यह पर्थ से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है और इसमें 25 साल से अधिक की खदान आयु और लगभग 1.3 मिलियन टन पेएबल कॉपर का अनुमानित भंडार है। परियोजना की ऑल-इन सस्टेनिंग कॉस्ट (AISC) लगभग 2.07 डॉलर प्रति पाउंड रहने का अनुमान है, जो इसे दुनिया के सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में शामिल करता है।

