adani jindal and jsw in fray as 21 bidders file eoi for gvk energy share price is 3 rs ₹3 के शेयर वाली कंपनी से जुड़ा अडानी का नाम, खरीदने की रेस में हैं शामिल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani jindal and jsw in fray as 21 bidders file eoi for gvk energy share price is 3 rs

₹3 के शेयर वाली कंपनी से जुड़ा अडानी का नाम, खरीदने की रेस में हैं शामिल

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी GVK एनर्जी को खरीदने की रेस में गौतम अडानी समूह भी शामिल है। यह कंपनी शेयर बाजार में GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। इसके शेयर की कीमत 3 रुपये के स्तर पर है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:02 PM
share Share
Follow Us on
₹3 के शेयर वाली कंपनी से जुड़ा अडानी का नाम, खरीदने की रेस में हैं शामिल

गौतम अडानी समूह दिवालिया कंपनी GVK एनर्जी को खरीदने की रेस में है। यह कंपनी शेयर बाजार में GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह 3 रुपये के स्तर पर है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को इस शेयर की कीमत 3.66 रुपये थी। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में करीब 2 फीसदी उछाल आया। बता दें कि शेयर 3.08 रुपये के लो और 7.63 रुपये के हाई पर जा चुका है। यह दोनों भाव 52 वीक लो और हाई हैं।

अडानी, जिंदल खरीदने की रेस में

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अडानी समूह, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी और जिंदल पावर लिमिटेड (जेपीएल) उन 21 बोलीदाताओं में शामिल हैं जिन्होंने जीवीके एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) जमा किया है। समाधान आवेदकों की सूची में वेदांता समूह, टोरेंट पावर लिमिटेड और सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड भी शामिल हैं।

मई में मिली थी मंजूरी

मई महीने में जीवीके समूह की कंपनी जीवीके एनर्जी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही की अनुमति दी गई थी। इसकी पांच सहायक कंपनियां हैं और इन पर लेंडर्स का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11,187 करोड़ रुपये बकाया है। इन पांच सहायक कंपनियों में से, अलकनंदा हाइड्रो पावर और जीवीके कोल (टोकिसूद) कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का मामला अभी सुलझाया जाना बाकी है।

जीवीके एनर्जी पर फीनिक्स का 1351 करोड़ रुपये या कुल दावों का 12% बकाया है। आईडीबीआई बैंक 1,708 करोड़ रुपये या स्वीकृत दावों के 15% के साथ सबसे बड़ा असुरक्षित ऋणदाता है, जिसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1,379 करोड़ रुपये (12%) के साथ दूसरे स्थान पर है। जीवीके एनर्जी की तीन सहायक कंपनियों का या तो अलग-अलग दिवालियापन कार्यवाही के माध्यम से समाधान हो चुका है या वे परिसमापन के दौर से गुजर रही हैं।

Adani
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।