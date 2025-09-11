₹3 के शेयर वाली कंपनी से जुड़ा अडानी का नाम, खरीदने की रेस में हैं शामिल

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी GVK एनर्जी को खरीदने की रेस में गौतम अडानी समूह भी शामिल है। यह कंपनी शेयर बाजार में GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। इसके शेयर की कीमत 3 रुपये के स्तर पर है।

गौतम अडानी समूह दिवालिया कंपनी GVK एनर्जी को खरीदने की रेस में है। यह कंपनी शेयर बाजार में GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। GVK पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह 3 रुपये के स्तर पर है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को इस शेयर की कीमत 3.66 रुपये थी। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में करीब 2 फीसदी उछाल आया। बता दें कि शेयर 3.08 रुपये के लो और 7.63 रुपये के हाई पर जा चुका है। यह दोनों भाव 52 वीक लो और हाई हैं।

अडानी, जिंदल खरीदने की रेस में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अडानी समूह, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी और जिंदल पावर लिमिटेड (जेपीएल) उन 21 बोलीदाताओं में शामिल हैं जिन्होंने जीवीके एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) जमा किया है। समाधान आवेदकों की सूची में वेदांता समूह, टोरेंट पावर लिमिटेड और सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड भी शामिल हैं।

मई में मिली थी मंजूरी मई महीने में जीवीके समूह की कंपनी जीवीके एनर्जी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही की अनुमति दी गई थी। इसकी पांच सहायक कंपनियां हैं और इन पर लेंडर्स का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11,187 करोड़ रुपये बकाया है। इन पांच सहायक कंपनियों में से, अलकनंदा हाइड्रो पावर और जीवीके कोल (टोकिसूद) कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का मामला अभी सुलझाया जाना बाकी है।