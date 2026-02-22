Hindustan Hindi News
अडानी समूह को 10 प्रोजेक्ट के लिए ओडिशा सरकार से 44,200 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

Feb 22, 2026 05:46 pm ISTVarsha Pathak भाषा
ओडिशा सरकार ने 44,200 करोड़ रुपये की 10 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें अडानी समूह का पंप भंडारण जलविद्युत संयंत्र और सेमीकंडक्टर चिप की एक प्रमुख इकाई शामिल है।

ओडिशा सरकार ने 44,200 करोड़ रुपये की 10 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें अडानी समूह का पंप भंडारण जलविद्युत संयंत्र और सेमीकंडक्टर चिप की एक प्रमुख इकाई शामिल है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शनिवार शाम मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) की बैठक में यह मंजूरी दी गई।

क्या है डिटेल

अधिकारियों ने कहा कि इन परियोजनाओं से खुर्दा, कोरापुट, कालाहांडी, मलकानगिरी, ढेंकनाल, पुरी, नयागढ़ और देवगढ़ सहित आठ जिलों में 8,765 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें दुर्लभ खनिजों से बनने वाले उत्पाद, सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण, सीमेंट उद्योग, वाहन और उनके कलपुर्जे बनाना, दूरसंचार की सुविधाएं और सौर-पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना शामिल हैं।

मुख्यमंत्री माझी ने क्या कहा

मुख्यमंत्री माझी ने न केवल निवेश आकर्षित करने, बल्कि उनका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मंजूरी मिलने के बाद काम तय समयसीमा के अंदर शुरू होकर निर्माण और उत्पादन तक पहुंचना चाहिए। हम आपसी तालमेल और बेहतर व्यवस्था के जरिये प्रणाली को मजबूत बना रहे हैं, ताकि योजनाओं को बिना किसी रुकावट के सही तरीके से लागू किया जा सके।''

क्या है योजना

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एएसपी सेमीकॉन को खुर्दा में 4,620 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप बनाने का संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है। वहीं दुर्लभ खनिज क्षेत्र में मैग्नोवा प्राइवेट लिमिटेड को खुर्दा में 1,050 करोड़ रुपये की लागत से उच्च गुणवत्ता वाले 'मैग्नेट' बनाने वाला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि वाहन और वैमानिकी क्षेत्र में भी बड़ा विकास होगा। भारत फोर्ज लिमिटेड ढेंकनाल में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर वैमानिकी और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाने की एक नई निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इसके अलावा, अडानी हाइड्रो एनर्जी ट्वेल्व लिमिटेड नयागढ़ में 9,731 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वहीं, जिंदल ग्रीन पीएसपी टू प्राइवेट लिमिटेड को देवगढ़ में 3,711 करोड़ रुपये की लागत से पंप स्टोरेज जलविद्युत संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

