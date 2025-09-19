33 महीने बाद राहत...अडानी के शेयरों ने दिखाया दम, निवेशकों ने कमाए ₹46000 करोड़

सेबी ने दो मामलों में अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों को तथ्यहीन करार दिया और कहा कि समूह की ओर से बाजार नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद शुक्रवार को अडानी समूह के शेयरों में तूफानी तेजी आई। इससे निवेशकों को 46000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

करीब 33 महीने से चल रहे गौतम अडानी समूह और हिंडनबर्ग के बीच के विवाद का अंत हो गया है। दरअसल, इस मामले में शेयर बाजार के नियामक सेबी ने अपना फैसला सुना दिया है। सेबी ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में अडानी समूह को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। इस राहत के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। इस वजह से शुक्रवार को अडानी समूह का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 46,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़कर 13.8 लाख करोड़ रुपये हो गया।

शेयरों में आई तूफानी तेजी अडानी समूह के सूचीबद्ध शेयरों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। अडानी टोटल गैस में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई तो अडानी पावर में 7% का उछाल आया। इसी तरह, अडानी एंटरप्राइजेज में 4% की बढ़त दर्ज की गई जबकि अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी और अडानी पोर्ट्स में 2-3% की बढ़त दर्ज की गई।

सेबी का फैसला क्या है? पूंजी बाजार नियामक सेबी ने दो मामलों में अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों को तथ्यहीन करार दिया और कहा कि समूह की ओर से बाजार नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इन मामलों में एक माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और रेहवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अडानी समूह के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। दूसरा मामला एडीकॉर्प इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ लेन-देन से जुड़ा है।

सेबी ने निर्णय में कहा है कि ये ट्रांजैक्शन एक ही समूह के तहत आने वाली कंपनियों के बीच के लेनदेन की श्रेणी में नहीं आते। सेबी ने कहा कि इन सौदों में कंपनियों के शेयरों की बाजार सूचीबद्धता संबंधी दायित्वों और सार्वजनिक सूचना के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

गौतम अडानी का रिएक्शन सेबी के फैसले पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा-विस्तृत जांच के बाद सेबी ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जो हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन हैं। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह के गुण रहे हैं। अडानी ने कहा- हम उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और गलत इरादे से पेश रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठी बातें फैलाते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।