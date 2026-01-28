अडानी ने चीनी अरबपति से वापस लिया एशिया के दूसरे सबसे अमीर का ताज

संक्षेप: गौतम अडानी ने चीनी अरबपति झोंग शानशान से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज एक बार फिर वापस ले लिया है। अब अडानी के पास 72.8 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और झोंग शानशान के पास 72 अरब डॉलर का।

गौतम अडानी ने चीनी अरबपति झोंग शानशान से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज एक बार फिर वापस ले लिया है। अडानी की दौलत में मंगलवार को आई 2.82 अरब डॉलर की उछाल ने उन्हें ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 3 पायदान ऊपर 22वें पर पहुंचा दिया। अब अडानी के पास 72.8 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और झोंग शानशान के पास 72 अरब डॉलर का। बता दें मंगलवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार वापसी देखी गई। इसका असर अडानी के नेटवर्थ पर दिख रहा है।

मुकेश अंबानी अभी एशिया के सबसे बड़े रईस बने हुए हैं। इनकी कुल संपत्ति 92.6 अरब डॉलर है। इस साल सबसे अधिक दौलत 19.5 अरब डॉलर गंवाने वाले अरबपति लैरी एलिसन के बाद मुकेश अंबानी हैं और तीसरे पर अडानी। अंबानी इस साल अबतक 15.1 अरब डॉलर गंवा चुके हैं और अडानी को 11.7 अरब डॉलर की चोट पहुंची है।

दुनिया के टॉप-10 अरबपति ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत अभी 677 अरब डॉलर है और वह दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। मस्क की दौलत में इस साल अब तक 57.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। इन्होंने इस साल 17.1 अरब डॉलर अपने नेटवर्थ में जोड़े हैं। इनकी कुल दौलत 286 अरब डॉलर है।

जेफ बेजोस को इस साल 12.8 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। मंगलवार को इनकी दौलत में 5.75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और बेजोस दुनिया के अमीरों की लिस्ट में फिर से तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इनकी कुल संपत्ति 266 अरब डॉलर है।

चौथे नंबर पर सर्गी ब्रिन हैं। इस साल 15.8 अरब डॉलर कमाने वाले ब्रिन के पास कुल 266 अरब डॉलर की संपत्ति है।

मार्क जुकरबर्ग 238 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर हैं तो लैरी एलिसन 228 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर। एलिसन को मंगलवार को 7.43 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा। बर्नार्ड अर्नाल्ट को इस साल 10.05 अरब डॉलर का झटका लगा है। 197 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ अर्नाल्ट सातवें नंबर पर हैं।