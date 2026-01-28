Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani has reclaimed the title of asia s second richest person from the chinese billionaire
अडानी ने चीनी अरबपति से वापस लिया एशिया के दूसरे सबसे अमीर का ताज

अडानी ने चीनी अरबपति से वापस लिया एशिया के दूसरे सबसे अमीर का ताज

संक्षेप:

गौतम अडानी ने चीनी अरबपति झोंग शानशान से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज एक बार फिर वापस ले लिया है। अब अडानी के पास 72.8 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और झोंग शानशान के पास 72 अरब डॉलर का।

Jan 28, 2026 07:15 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गौतम अडानी ने चीनी अरबपति झोंग शानशान से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज एक बार फिर वापस ले लिया है। अडानी की दौलत में मंगलवार को आई 2.82 अरब डॉलर की उछाल ने उन्हें ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 3 पायदान ऊपर 22वें पर पहुंचा दिया। अब अडानी के पास 72.8 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और झोंग शानशान के पास 72 अरब डॉलर का। बता दें मंगलवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार वापसी देखी गई। इसका असर अडानी के नेटवर्थ पर दिख रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुकेश अंबानी अभी एशिया के सबसे बड़े रईस बने हुए हैं। इनकी कुल संपत्ति 92.6 अरब डॉलर है। इस साल सबसे अधिक दौलत 19.5 अरब डॉलर गंवाने वाले अरबपति लैरी एलिसन के बाद मुकेश अंबानी हैं और तीसरे पर अडानी। अंबानी इस साल अबतक 15.1 अरब डॉलर गंवा चुके हैं और अडानी को 11.7 अरब डॉलर की चोट पहुंची है।

दुनिया के टॉप-10 अरबपति

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत अभी 677 अरब डॉलर है और वह दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। मस्क की दौलत में इस साल अब तक 57.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। इन्होंने इस साल 17.1 अरब डॉलर अपने नेटवर्थ में जोड़े हैं। इनकी कुल दौलत 286 अरब डॉलर है।

जेफ बेजोस को इस साल 12.8 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। मंगलवार को इनकी दौलत में 5.75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और बेजोस दुनिया के अमीरों की लिस्ट में फिर से तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इनकी कुल संपत्ति 266 अरब डॉलर है।

चौथे नंबर पर सर्गी ब्रिन हैं। इस साल 15.8 अरब डॉलर कमाने वाले ब्रिन के पास कुल 266 अरब डॉलर की संपत्ति है।

मार्क जुकरबर्ग 238 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर हैं तो लैरी एलिसन 228 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर। एलिसन को मंगलवार को 7.43 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा। बर्नार्ड अर्नाल्ट को इस साल 10.05 अरब डॉलर का झटका लगा है। 197 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ अर्नाल्ट सातवें नंबर पर हैं।

स्टीव बाल्मर 168 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ वह 8वें पोजीशन पर हैं। जेनसेन हुआंग 156 अरब डॉलर के साथ 9वें और वॉरेन बफेट 143 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Adani Mukesh Ambani Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।